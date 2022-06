Processo a bari

L’ex governatore Frattura e l’avvocato Di Pardo a processo: accuse false a magistrato e giornalista

Calunnia continuata e reiterata in concorso. Con questa accuse la procura di Bari ha ottenuto il rinvio a giudizio per l’ex presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura e per l’avvocato Salvatore Di Pardo. Il processo si aprirà il prossimo 6 dicembre