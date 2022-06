L’estate in musica dà spazio al rap: tris di nomi al Bobby’s Summer Festival

L’estate in musica del Molise si arricchisce di un nuovo appuntamento e stavolta guarda al rap, genere musicale che riesce a coinvolgere giovani e meno giovani. Si esibiranno a San Giacomo degli Schiavoni, in occasione del Bobby’s Summer Festival del prossimo 6 agosto, gli artisti Kaos One, Dj Craim e Colle der Fomento.

“Finalmente possiamo urlarlo a gran voce! Sono già stati ospiti da noi al Bobby’s Summer Fest, e furono due edizioni incredibili, ma questa volta saranno tutti insieme sullo stesso palco – si legge in un post Facebook del Bobby’s bar di San Giacomo -. Siamo orgogliosi e gasati di poter annunciare che saranno Kaos one fanpage & DJ Craim, con lo special guest del Colle Der Fomento official ad infiammare questa attesissima settima edizione del Bobby’s Summer Fest”.

Così gli organizzatori presentano i protagonisti del festival. “Con alle spalle più di 30 anni di musica, Kaos One è un pioniere e pilastro della scena rap italiana. Il suo nuovo disco “Chiodi”, pubblicato il 14 giugno scorso, è una mina, un disco da ascoltare tutto d’un fiato, un vortice di rime e messaggi di altissimo contenuto, cantato con la sua inimitabile attitudine hardcore e il tutto prodotto magistralmente dalle sapienti mani di Dj Craim.

Kaos presenterà “Chiodi” al #BSF2022 e sarà una festa, a cui non poteva mancare la ciliegina sulla torta. Sul palco saliranno anche i romani Colle Der Fomento, un altro monumento del rap italiano, uniti da un’amicizia che dura da sempre, consolidata anche dai numerosi live fatti insieme sotto il nome di “Good Old Boys official”.

Per Kaos, Craim e Colle Der Fomento sarà “come tornare a casa”, queste le parole vere dette da Marco, Lollo, Danno, Masito e Baro quando è arrivata la nostra proposta, ma questa volta con la famiglia al completo.

E attenzione che non finisce qui, a breve nuovi annunci”.