Truffa aggravata e altri reati, con il coinvolgimento di otto persone. Per questo la Guardia di Finanza di Campobasso ha eseguito un sequestro preventivo di 176mila euro nei confronti della Amec srl, la ditta appaltatrice dei lavori in corso di manutenzione straordinaria del viadotto Molise I sulla Fondovalle Biferno, sul ponte della diga del Liscione.

Un appalto realizzato tramite Accordo Quadro triennale che era stato vinto dall’azienda catanese finita al centro di un’inchiesta antimafia in Sicilia e per la quale nel 2020 il deputato molisano Antonio Federico aveva presentato un’interrogazione al Ministro dei Trasporti. Adesso arriva il provvedimento ordinato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura del capoluogo molisano.

Gli inquirenti ipotizzano vari reati, a cominciare da quello di truffa aggravata, oltre a diversi altri quali inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in stato di avanzamento lavori, omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e responsabilità amministrativa da reato dell’ente.

L’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Campobasso si è avvalsa delle testimonianze di vari tecnici e professionisti del settore, di documentazione tecnico-contabile e sopralluoghi sulle opere in corso di realizzazione con l’ausilio di consulenti tecnici appositamente nominati.

L’inchiesta riguarda i lavori sul viadotto Molise I e non l’altro ponte che sovrasta il lago di Guardialfiera lungo la Bifernina. Gli interventi relativi all’appalto da 50 milioni di euro riguardano sostanzialmente il consolidamento strutturale di una infrastruttura realizzata alla fine degli anni Sessanta e che soprattutto dopo il terremoto del 2018 aveva denotato interventi necessari di messa in sicurezza.

Per gli investigatori la società appaltatrice avrebbe omesso la realizzazione di alcune migliorie e cautele di sicurezza previste dal contratto di appalto per garantire le condizioni di sicurezza in fase esecutiva e la qualità dei lavori nella prospettiva della loro durabilità nel tempo. Il sequestro per una somma di 176.097,45 euro quale profitto illecito dell’ipotizzata truffa aggravata è avvenuto nella giornata di ieri.

Secondo una nota della Procura “conferma il contributo specialistico della Guardia di Finanza nel controllo degli appalti per opere pubbliche rispetto alle attività investigative. Il procedimento – conclude la procura campobassana – è ancora nella fase delle indagini preliminari nella quale gli indagati, in ottica difensiva, possono mettere in atto i rimedi processuali previsti dal codice di rito”.