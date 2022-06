Larino, tutto pronto per l’Europa Rally. Accolti centinaia di camperisti, previsti eventi ed escursioni

Fra poche ore Larino ospiterà la 59° edizione dell’Europa Rally. Come anticipato, infatti, dal 2 al 6 giugno la cittadina frentana ospiterà l’importante raduno europeo dei camper, il più importante evento europeo sul turismo itinerante.

È la terza volta che l’Italia è Paese ospitante, e grazie al Camper Club Universo il Comune e il comitato organizzatore sono riusciti a portare questo importante raduno a latitudini non ancora toccate: mai un Rally era stato organizzato così a sud in Europa. Si tratta di un raduno ufficiale di campeggiatori che viene organizzato ogni anno in una Nazione Europea, e in questo caso è stato scelto il Camper Club Universo per organizzare in Italia il 59° raduno.

“Più di 80 equipaggi stanno arrivando in queste ore al Polo fieristico di Larino, attrezzato come area camper per l’occasione. Vengono da Italia, Svizzera, Francia, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Germania, Svezia, Polonia e Slovacchia. Nei prossimi giorni visiteranno Larino, Termoli, Bojano, Isernia, Sepino e Agnone”.

Lorenzo Di Maria, del comitato organizzatore, parla di 160 persone che sosteranno nell’area attrezzato al Polo fieristico di Larino. “Li accoglieremo con eventi serali, cucina italiana ed escursioni alla scoperta della nostra città e del Molise. Il 3 giugno, alle 16, le delegazioni nazionali sfileranno in corteo verso piazza del Popolo. Dimostriamogli l’accoglienza di cui siamo capaci”.

Previste difatti, come da programma presente sul sito Europa Rally, varie escursioni in alcuni borghi della regione.

Ancora una importantissima vetrina per Larino e per il Molise intero.