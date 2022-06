Forti temporali e temperature in picchiata su tutto il Molise e in particolare sulla costa dove c’è allerta Arancione della Protezione Civile. Il netto peggioramento delle condizioni meteo annunciato da diversi giorni dagli esperti è giunto sulla nostra regione dove dalla scorsa notte iniziata a cadere un po’ di pioggia, evento che almeno in Basso Molise non si verificava praticamente da un mese e che aveva già comportato i primi rischi in termini di siccità e incendi a causa del grande caldo verificatosi a maggio e nei primi giorni di giugno.

Adesso però in atto una sorta di pausa di questo anticipo d’estate che in realtà dal punto di vista del calendario è ancora tarda primavera. È in atto una perturbazione lungo il versante Adriatico a causa di un’area di bassa pressione che porta correnti fredde da nord e da nord ovest.

Già evidente il forte abbassamento della temperatura visto che le minime durante la prossima notte dovrebbero toccare quota 18 gradi sulla costa e 14 sul capoluogo mentre dalle parti di Capracotta la colonnina di mercurio stanotte scenderà fino ai 10 gradi.

Ma soprattutto arriveranno forti piogge a carattere temporalesco che dall’isernino e dal Medio Molise si sposteranno in serata sulla costa e raggiungeranno anche forte intensità. La pioggia dovrebbe diventare mano a mano più forte arrivando a toccare il picco nelle prime ore di domani 10 giugno. Le raffiche di vento potrebbero toccare punte di 90 km orari con mare molto mosso. La Protezione Civile del Molise ha diffuso un avviso di allerta Arancione per temporali e rischio idrogeologico sulla fascia litoranea, Gialla sul resto della regione.

Il rialzo delle temperature e il miglioramento delle condizioni meteo sono attesi soltanto a partire da sabato 11 giugno.