L’amore per tre

di don Mario Colavita

La Trinità è un mistero da accogliere, nella sua vitalità intrinseca ed estrinseca. Il Dio rivelato in Gesù di Nazaret è comunione d’amore, che lega il Padre al Figlio nel vincolo dello Spirito. Esso non è un amore esclusivo, ma è partecipato all’umanità nella creazione, nell’incarnazione e nella santificazione.

Per i cristiani la Trinità è l’origine e la fonte dell’amore, il mistero che ci distingue uomini religiosi che nel nome Padre, Figlio e santo Spirito ripongono tutte le loro speranze.

La vita credente è scandita e ritmata dalla presenza della Trinità, ogni volta che ci facciamo il segno della croce noi evochiamo la Trinità così ogni azione che compiamo nella chiesa è sempre nel nome della santa e indivisa Trinità.

La Trinità dice amore, comunione, fedeltà, gioia, armonia c’è chi ha pensato alla Trinità come alla danza che crea armonia e serenità.

Papa Benedetto XVI l’ha così descritta: “La prova più forte che siamo fatti ad immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci rende felici, perché viviamo in relazione per amare e viviamo per essere amati. Usando un’analogia suggerita dalla biologia, diremmo che l’essere umano porta nel proprio “genoma” la traccia profonda della Trinità, di Dio-Amore”.

Per aiutarci ad entrare nella comprensione minima della Trinità il vangelo di Giovanni parla dello Spirito santo, la terza persona divina che “dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future” (Gv 16,13) lo Spirito assieme al Figlio è il trade union con il Padre.

In questo circolo d’amore il credente non può che arricchirsi. Amando la Trinità il fedele entra nella danza eterna e ne sperimenta la bellezza e l’armonia.

Giovanni Damasceno (670-749) teologo bizantino ha espresso tutto questo con un termine tecnico greco: perichóresis.

La parola è composta da peri (attorno) – pensiamo alla parola perimetro – e choreia (danza) – pensiamo alla parola coreografia o anche coro (chorus). Le due parole insieme significherebbero danzare attorno cantando. Ebbene la Trinità è danza eterna, armonia, bellezza, quando la preghiamo entriamo all’interno di questa pericoresi, sperimentando l’amore grande.

Pensiamo ad esempio all’opera di Henri Matisse: la danza. Vi è raffigurata una comunione di persone che danzano in cerchio, tale movimento rende le persone un’unica cosa. Così possiamo pensare per analogia alla Trinità: la vita di Dio non è stasi, ma è estasi, è un dinamismo d’amore, di donazione e di risposta all’amore e nell’amore. È in una parola una danza dell’amore.

Questa danza è rappresentata in un modo incantevole dalla danza di sguardi che vediamo nella celeberrima icona della Trinità di Andrej Rublëv.

L’icona, ricchissima di simbologia, offre a chi contempla gli occhi dei tre personaggi un circolo di vita, di sguardi e di riguardo.

Il Padre guarda al Figlio e lo Spirito e i due ricambiano lo sguardo d’amore. Ognuno si ritrova negli occhi dell’altro e offre all’altro lo spazio accogliente del proprio amore. “Ogni persona si immedesima nell’altra, si dona all’altra e fa essere l’altra” (R. Cantalamessa).

Per i cristiani non c’è mistero più alto e profondo che la Trinità, dice come la Chiesa è e dovrebbe essere, dice come dovrebbe essere il cristiano e dice ancora l’impegno nel mondo e nella società.

La preghiera trinitaria più semplice che abbiamo imparato da piccoli è il gloria al Padre, essa ci accompagna per tutta la vita: Dio tre volte Santo, Trinità divina, aiutaci a confessare

con le labbra e col cuore l’infinita gloria del Tuo eterno amore: di Te, Padre, eterno Amante da cui

proviene ogni dono perfetto; di Te, Figlio, eterno Amato che tutto riceve e tutto dona; di Te Spirito

Santo, Amore ricevuto e donato, vincolo della carità eterna ed estasi dell’eterno dono.