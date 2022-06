L’acqua viva

di don Mario Colavita

“Perché lo spirito santo viene paragonato all’acqua? Dall’acqua nasce tutto: nutre le erbe e gli animali. L’acqua della pioggia discende dal cielo. Scende sempre allo stesso modo e forma, ma produce effetti multiformi. Altro è l’effetto prodotto nella palma, altro nella vite e così in tutte le cose, pur essendo sempre di un’unica natura e non potendo essere diversa da se stessa […]. Allo stesso modo anche lo Spirito Santo, pur essendo unico e di una sola forma e indivisibile, distribuisce ad ognuno la grazia come vuole”.

Mi ha colpito questa definizione che il vescovo Cirillo di Gerusalemme dà dello Spirito santo come l’acqua che scende dal cielo.

In questo periodo gli agricoltori hanno bisogno di acqua per i campi. La vita dipende dall’acqua, senza si rischia la morte.

Lo Spirito santo è come l’acqua: è necessaria alla vita, ma quale vita? La vita spirituale! È la vita interiore che ogni uomo è chiamato a coltivare e a far crescere. Un bambino 6 anni già capisce che ha qualcosa di interiore e con l’aiuto di mamma e papà comincia a lavorarci. Poi si cresce e la crescita porta con sé un lavoro maggiore a livello interiore e così si va avanti fino alla vita adulta.

Coltivare l’interiore, significa curare la vita spirituale, aiutarla a crescere.

Ma la vita spirituale ha bisogno dell’acqua che è lo Spirito santo. Per il credente lo Spirito santo è uno della Trinità, è Dio! È Signore è dà la vita, diciamo nel credo! Che fa lo Spirito santo? Santifica, ci avvicina a Dio, ci fa crescere nell’amore di Dio, senza siamo dei morti interiori.

La Pentecoste è la festa dello Spirito santo il dono grande che Gesù risorto fa al mondo e alla Chiesa. È un dono pasquale frutto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Questo dono rende nuova e bella la chiesa e il mondo.

Nella storia della Chiesa molti hanno sperimentato la forza e l’azione dello Spirito santo, alcuni hanno provato a scrivere inni e cantici per ringraziare.

C’è un inno che viene cantato nei momenti più importanti nella vita ecclesiale: Veni Creator. Gli storici lo attribuiscono all’abate tedesco Rabano Mauro arcivescovo di Magonza tra l’VIII e il IX secolo.

Nel Veni Creator è racchiusa una grandiosa visione teologica sullo Spirito Santo nella storia della salvezza che diventa poi preghiera di tutti i credenti. Si riconosce allo Spirito la forza creativa nell’intimo dei fedeli, lo si chiama Consolatore, avvocato, acqua viva. Lo si invoca perché conceda i sette doni, illumini e infonda luce alle menti, soprattutto dia la volontà d’amare e rafforzi la vita debole dei fedeli “con la fedele, dolce tua potenza”.

Alla fine dell’inno si invoca lo Spirito santo perché disperdi l’avversario più pericoloso della nostra vita, il diavolo, invocando e amando lo Spirito “eviteremo il fascino del male”.

E’ lo Spirito che ci aiuta a riconoscere chi è il Padre nel volto del figlio, memori di quelle parole dell’apostolo Paolo: “Nessuno può dire: Gesù è Signore se non sotto l’azione dello Spirito Santo (1 Cor 12,3). Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! (Gal 4,6).

Tra le tante immagini che ci dicono chi è lo Spirito santo vi è quella l’acqua viva. L’acqua che vivifica e fa bene alla crescita. C’è un passo del profeta Isaia che ricorda l’importanza dell’acqua: “Farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Spanderò il mio Spirito sulla tua discendenza” (Is 44,3).

Sappiamo dagli Atti degli Apostoli quanto lo Spirito santo ha inciso nella vita degli apostoli rendendoli liberi e testimoni dei fatti della Pasqua.

Per la vita spirituale lo Spirito santo è come l’acqua che ci fa crescere, senza siamo destinati a seccare e morire. Più che mai oggi abbiamo bisogno di irrigare il nostro interiore a volte secco, screpolato da tante cose superficiali e inutili.

La vita spirituale diventa così fondamento della vita nuova, per questo mai finiremo di invocare il santo Spirito perché venga a rinnovare la faccia della terra.