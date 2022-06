Non sono nemmeno le nove del mattino e l’aria che si respira è quella dell’attesa. Una sorta di ‘Sabato del villaggio’ dannunziano che precede il ritorno della festa per antonomasia dei campobassani. Il Corpus Domini, naturalmente, che tornerà nel pieno delle forze dopo tre anni di assenza che si sono fatti sentire, eccome se si sono fatti sentire.

Si percepisce che la città cambierà volto nel giro di qualche ora dai divieti di sosta che sono stati piazzati su quasi tutte le strade del cuore del capoluogo: via Elena, le traverse del Corso, l’intero parcheggio dell’ex Romagnoli, via Albino, piazza della Repubblica. Non saranno gli unici divieti: il centro, come accade in ogni edizione, sarà fortemente limitato al passaggio delle auto per la presenza delle bancarelle. Diminuiranno contestualmente anche le aree di sosta. Tuttavia, per conoscere le decisioni ufficiali prese dall’amministrazione comunale per la circolazione e per regolamentare la mobilità cittadina, bisognerà aspettare domani mattina (17 giugno), quando nella Sala Mancini di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza con la quale il Comune darà “informazioni in merito alla mobilità in città in vista dei giorni interessati dalla festività del Corpus Domini”. E in questa occasione saranno quasi sicuramente spiegato anche l’orario e le fermate delle navette che consentiranno di spostarsi dalle varie zone della città a contrada Selvapiana, che ospiterà l’area spettacoli.

Entro stasera, 16 giugno, arriveranno i venditori ambulanti che porteranno in dote suoni, colori, profumi, rumori, sensazioni che sembravano sopite e che invece riesploderanno.

Le bancarelle, per farla breve, faranno da corollario alla tradizionale festa legata a doppio filo con la sfilata dei Misteri. Che, lo ricordiamo, è la vera essenza. Tutto il resto è contorno, sfondo. Più o meno essenziale.

Stasera saranno inaugurate anche la mostra mercato ‘La Città dei Misteri tra borghi e tradizioni’ (le casette di legno sono lungo corso Vittorio Emanuele) e la manifestazione fieristica della Confesercenti.

Fa quasi impressione osservare i lavori in corso a qualche ora dall’esplosione di quel vociare tipico del Corpus Domini. Una tre giorni intensa, che sarà salutata da decine di migliaia di campobassani e di persone provenienti dalle regioni limitrofe, anche e soprattutto per i concerti di contrada Selvapiana dove si esibiranno Mario Biondi (sabato) e i Litfiba (domenica).

In centro, in particolare in piazza della Vittoria dove gli operai stanno montando il palco. Stasera apre gli eventi il concerto di Cristian Di Fiore che si esibirà con la sua zampogna. Domani l’evento con l’Orchestraccia e sabato quello dedicato ai giovani con il dj Andry Hitmaker. Infine, domenica sera il cantautore Joe Barbieri.

Per quel che riguarda il mercato degli ambulanti che da qualche mese occupano i propri posti all’ex Romagnoli, sarà spostato in questi giorni di festa in corso Bucci, nella parte in cui la pavimentazione nuova è stata già installata.