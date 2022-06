‘La nuova sfida verso la transizione ecologica’, congresso Uilm a Termoli

Mercoledì 8 giugno dalle ore 9.30 presso Villa Livia a Termoli è in programma il 12° Congresso Provinciale Campobasso/Termoli della Uilm.

Il tema sarà: La nuova sfida verso la transizione ecologica.

L’appuntamento rappresenta una straordinaria occasione per riflettere e discutere sul tema del lavoro e su quello della transizione ecologica. Siamo di fronte ad una profonda rivoluzione nel mondo del lavoro, caratterizzata da mille incertezze, da insicurezza nell’accesso al lavoro, da continua perdita di occupazione stabile.

Soprattutto, siamo di fronte ad un cambiamento epocale del mondo del lavoro. Proprio perché lo scenario è in rapida evoluzione, dovremo attrezzarci per saper cogliere i cambiamenti dell’innovazione digitale nei processi dell’industria.

Il Congresso sarà l’occasione per discutere di quali sono i cambiamenti che questa trasformazione chiede alle politiche del lavoro, in modo da tentare di limitare il più possibile i rischi di un cambiamento improvviso e, allo stesso tempo, governarlo.

Il Molise deve farsi trovare pronto per saper cogliere i benefici della quarta rivoluzione industriale, attuando iniziative importanti e fornendo ai lavoratori le competenze digitali per le mansioni del futuro. Questo è l’auspicio del segretario della UILM Francesco Guida, che si ricandida per i prossimi quattro anni alla guida della UILM di Campobasso/Termoli, uorganizzazione che ha visto una forte crescita sia in termini di iscritti sia di consensi nelle elezioni RSU/RSA, ormai attestandosi come la prima organizzazione metalmeccanica sul territorio.

Ai lavori congressuali parteciperanno, oltre ai segretari della UILM e della UIL del Molise, il Segretario Generale della UILM, Rocco Palombella, con il quale saranno affrontati temi d’interesse nazionale insieme a quelli più locali partendo dal futuro dello Stabilimento Stellantis di Termoli e delle sue prospettive produttive e occupazionali. Saranno presenti delegati e iscritti che sapranno dare il loro contributo al successo della manifestazione perché sono i lavoratori che hanno fatto grande la UILM ed è con loro che continueremo a renderla più grande e, soprattutto, migliore.