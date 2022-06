La mia sfida: fotografare (bene) i Litfiba e Piero Pelù – Scatti di Nicola Cappella

Fare una fotografia non significa semplicemente premere un pulsante e attendere che venga fuori quello che si desidera. Fotografare vuol dire riuscire a catturare un particolare momento, che sia una poetica alba o l’espressione di una modella, un’auto da corsa o un animale nel suo habitat naturale, conferendogli lo stesso grado di suggestione che il cuore prima e l’occhio poi avvertono. Fotografare significa rendere immortale un dato istante nel tempo e nello spazio. Non è semplice raggiungere questo scopo specie se si tratta di fotografare concerti.

Chi è abituato a immortalare paesaggi sa quanto sia difficile gestire la luce che cambia ad ogni istante il più delle volte sfuggendo ad ogni logica. Nei concerti il fenomeno è ancora più accentuato data la vastità di luci artificiali che entrano in gioco secondo le necessità dello spettacolo e – perché no- secondo il gusto di chi le manovra. La probabilità di cliccare il “pulsante magico” nel momento sbagliato, dopo aver impostato correttamente tutti i parametri, è alta. Se una foto risulta correttamente esposta una frazione di secondo prima del fatidico clic… non è detto che lo sia anche al momento dello scatto.

Per non parlare del fenomeno delle foto mosse, vera croce di tutti i fotografi. Un tempo di esposizione più lungo rischia di generare del micromosso. A quel punto la foto non è più correggibile nemmeno con la più attenta e oculata post-produzione e deve essere rigorosamente cestinata. Fatte queste premesse appare evidente che riuscire a portare a casa degli scatti accettabili al termine di un concerto sia impresa ardua. Il concerto dei Litfiba di domenica scorsa a Campobasso ha rappresentato una sfida. Non tanto per le luci che passavano da tonalità chiare a cupe e da colorazioni calde a fredde nel giro di poche frazioni di secondo quanto per la performance di Piero Pelù. Nonostante il recente incidente a Milano il cantante fiorentino non si è risparmiato nemmeno un momento fra salti, balli e corse da un angolo all’ altro del palco.

Queste selezione di scatti ha tentato – con o senza successo – di immortalare alcuni momenti salienti del concerto dei Litfiba cercando di “congelare” i movimenti della band stessa e di catturare i giochi luminosi creatisi man mano. Non sono foto perfette. Le foto perfette non esistono. Esistono le foto che piacciono. E chi si diletta nell’immortalare eventi dal vivo non può fare altro che sperare che le foto piacciano anche al pubblico. Con i loro pregi e i loro limiti.