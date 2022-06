La fede nell’Eucarestia

La fede è un intreccio di luce e di tenebra: possiede abbastanza splendore per ammettere, abbastanza oscurità per rifiutare, abbastanza ragioni per obiettare, abbastanza luce per sopportare il buio che c’è in essa, abbastanza speranze per contrastare la disperazione, abbastanza amore per tollerare la sua solitudine e le sue mortificazioni.

Se non avete che luce, vi limitate all’evidenza; se non avete che oscurità, siete immersi nell’ignoto. Solo la fede fa avanzare. Sono le parole di un autore spirituale francese, Louis Evely, in cui bene si evince che la fede non è solo certezza ma è anche dubbio, tenebra. Se la fede fosse una certezza sarebbe come la matematica o le scienze perfette invece la fede è tutt’altro: è ricerca, attesa, incontro, scontro, lotta, speranza e disperazione. In tutto questo groviglio dello scibile umano, del pensare e sentire dell’uomo, oggi si innesta uno dei momenti più alti e significativi dell’esperienza di fede del cristiano: l’Eucarestia.

Per il credente l’Eucarestia è il mistero della fede che si incontra con la vita di tutti i giorni. Non si crede a furia di formule, si crede aderendo e confermando nella vita la presenza di Dio amore e dell’amore di Dio.

Da bambini ci hanno insegnato che nell’ostia consacrata c’è Gesù, la preparazione alla prima comunione ha ribadito tante volte che in quell’ostia è presente veramente, realmente Gesù Cristo figlio di Dio vero uomo e vero Dio.

Poi sono passati gli anni, ci si è allontanati dal curare la fede e dal partecipare alla messa domenicale e allora quel credere si è indebolito al punto tale che a stento ricordiamo il dono grande che noi cristiani abbiamo.

Nessuna religione al mondo può vantare di avere il Dio presente, questo tesoro, l’Eucarestia, serve a farci crescere nella fede e soprattutto ad aiutarci nei momenti di tenebra e d’incertezza quando ci viene la voglia di lasciare tutto e andarcene, quando ci viene la voglia di rinnegare scelte che i nostri genitori (per convinzione o per tradizione) hanno fatto per noi.

Nei vangeli il gesto di Gesù dello spezzare e il pane e distribuirlo è chiaramente un segno che rimanda all’Eucarestia che aiuta l’unità della Chiesa e alimenta la passione all’amore di Dio.

Il corpo e il sangue di Cristo sono necessari ad aprirci alla condivisione e alla fiducia in Dio che ci vuole bene e ci arricchisce donandosi.

C’è un comando che Gesù ci ha lasciato, uno dei pochi che troviamo nel vangelo: fate questo in memoria di me.

Il ri-cordare vuol dire rinnovare il cuore, fare il cuore nuovo. Quando celebriamo l’eucarestia ci rinnoviamo al contrario la dimenticanza, l’amnesia ci rende aridi e vuoti.

La festa del Corpus Domini è la festa della chiesa che vuole ri-dire e ri-dare fiducia e speranza in tanti battezzati che si sono dimenticati del dono e hanno preferito la strada della dimenticanza di quel prezioso ricordo che da bambini eravamo orgogliosi e desiderosi di ricevere e accogliere.

La festa del Corpus Domini nasce nel 1264, fu papa Urbano IV a istituire la festa colpito dal miracolo di Bolsena in cui un prete boemo di nome Pietro mentre celebrava l’eucarestia aveva forti dubbi di fede. Nel momento della frazione del pane l’ostia divenne carne viva, il sangue macchiò il corporale che ancora oggi si conserva nella cattedrale di Orvieto.

Papa Urbano rimase impressionato dal vedere il corporale pieno di sangue, ebbe l’idea di diffondere per tutta la Chiesa cattolica una festa da celebrarsi il giovedì dopo la festa della Trinità. Si diffuse così la festa del Corpus Domini con molteplici devozioni che esaltano la bellezza dell’eucarestia.

Nel corso degli secoli teologi e poeti hanno voluto rendere lode a Dio per la santa eucarestia. Tra gli inni più belli che ancora oggi vengono cantati e letti nella liturgia c’è quello di san Tommaso d’Aquino dal titolo adoro te devote (adoro te devotamente), una strofa dice: “Sulla croce era nascosta la sola divinità, Ma qui è celata anche l’umanità: Eppure credendo e confessando entrambe, Chiedo ciò che domandò il ladrone penitente.