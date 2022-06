Oltre mille candidati, solo dieci posti disponibili. È oggi il grande giorno del concorsone per accedere alla Polizia Municipale di Termoli a tempo indeterminato, una selezione che non si svolgeva addirittura dal 1991 nella città adriatica.

Un organico ridotto all’osso e le esigenze sempre più pressanti della città hanno reso necessario, oltre che finalmente possibile in termini di assunzioni, il concorso programmato per oggi. Dopo quasi tre anni dal bando, ecco finalmente la prova scritta. Gli ammessi erano 1.132, anche se sicuramente al PalaSabetta di via Ischia oggi erano meno. Dopo le polemiche per alcuni nomi presenti, per via delle parentele, qualcuno potrebbe aver desistito, forse anche a causa del tanto tempo trascorso dalla presentazione della domanda.

Tutti gli altri si sono presentati a scaglioni, divisi in ordine alfabetico perché il PalaSabetta pur essendo capiente non riuscirebbe mai a contenere più di mille persone tutte insieme. Per i primi sveglia presto e appuntamento alle 8, poi il secondo turno alle 11 e infine quello conclusivo dalle 14.

Per tutti un quiz a risposta chiusa, 60 domande ‘a crocette’ come si dice volgarmente. “Erano più che altro su Regolamenti e Amministrazione” fanno sapere alcuni dei partecipanti all’uscita dopo la prova scritta. “Difficile? No così tanto se conosci la materia”. Necessario studiare, come sempre. Nel frattempo gli altri papabili vigili arrivano alla spicciolata e coi documenti in mano attendono di poter entrare in un palazzetto circondato da Polizia Locale, ambulanza, volontari della Valtrigno Molise.

Qualcuno mostra un filo d’ansia, altri sembrano disincantati. “Ci provo, hai visto mai?”. Qualcuno un lavoro ce l’ha ma vorrebbe qualcosa che dia più sicurezza, altri sono disoccupati. In tutti c’è però la speranza del tanto agognato posto fisso.

I risultati dovrebbero essere noti a giorni e consisteranno nell’elenco degli ammessi alla prova orale, il famoso colloquio che sarà decisivo per capire chi saranno i nuovi agenti di Polizia Locale di Termoli. L’iter per le assunzioni però dovrebbe essere lungo ancora diversi mesi per concludersi entro fine 2022.