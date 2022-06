Non si arresta l’ondata di furti che in questi ultimi giorni sta facendo ‘tremare’ i cittadini di Isernia. La scorsa notte i ladri hanno preso di mira altri tre negozi, portando via l’incasso della giornata in due delle attività ‘visitate’, ossia un punto vendita di viale dei Pentri e un pub di piazza Giustino d’Uva. Il terzo colpo è avvenuto in un negozio di piante e fiori di corso Risorgimento, già preso di mira dai malviventi nella notte tra venerdì e sabato scorsi, quando si erano introdotti dal retrobottega. Una volta dentro, hanno portato via il registratore di cassa che conteneva una somma superiore ai mille euro.

Quando la scorsa notte sono ritornati nel negozio di corso Risorgimento, stando alle prime ricostruzioni, i ladri sono entrati sempre dal retrobottega ma questa volta sono usciti a mani vuote dall’attività commerciale.

Polizia e Carabinieri, che sono intervenuti nei negozi presi d’assalto, stanno indagando per risalire ai responsabili dei furti che hanno creato un clima di allarme nel capoluogo pentro. Nei negozi svaligiati hanno operato anche gli uomini della Scientifica che hanno raccolto elementi utili all’attività investigativa.

Al vaglio degli uomini dell’Arma e degli agenti le immagini della videosorveglianza degli stessi negozi e dei punti vendita vicini che potrebbero aver ripreso i ladri.

Isernia continua insomma a vivere un incubo: nello scorso fine settimana hanno scosso la popolazione le due rapine avvenute al supermercato Dok e da Mister Gran Risparmio.