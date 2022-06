Io avrò cura di te

Pentecoste – Anno C

Un altro Paràclito (Gv 14,15-16.23-26)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

Mentre nella vecchia traduzione si usava il termine “consolatore”, ripreso dal latino, per definire lo Spirito Santo, nella nuova traduzione ufficiale della liturgia si è preferito mantenere il termine greco “paràclito” per sottolineare che in quell’aggettivo ci sono diversi significati. Letteralmente si dovrebbe tradurre: “chiamare stando a fianco” ma possiamo vederci alcune sfumature: esortare, incitare, ovviamente consolare, ma anche difendere, essere l’avvocato.

Sono tutti questi i ruoli dello Spirito che Gesù ci dona: una sorta di “assistente personale”, un trainer che ci guida nell’allenamento della vita, non solo spirituale, ma nella quotidianità dei dubbi, delle scelte da fare, dei pericoli da evitare ed è una mano tesa per rialzarci quando cadiamo. La presenza dello Spirito è un altro modo per rendere percepibile la presenza promessa di Gesù stesso e del Padre che prendono dimora in noi. Come fare a percepire questa presenza?

San Paolo ci suggerisce un esperimento, quando dice: l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato; ed è quanto Gesù dice in questo vangelo: se uno mi ama il Padre mio lo amerà. È dalla capacità di amare che possiamo capire se siamo abitati dallo Spirito. Sì, perché “paràclito” non indica un atto eclatante fatto una volta sola, ma una presenza costante, quotidiana e intima che ci accompagna donandoci il suo tempo e la sua attenzione. Dio ci custodisce (questo celebriamo a Pentecoste) come una madre si prende cura del suo bambino e come un amico è presente nella nostra vita, soprattutto nei momenti più faticosi quando da soli rischiamo di non farcela.

Per citare le parole stupende di Battiato, con la presenza dello Spirito Paràclito Dio ci dice: “Io avrò cura di te”. Ed è proprio la sua cura amorevole che può renderci capaci di prenderci cura gli uni degli altri, che è in fondo l’unico modo credibile per dirsi ed essere cristiani.