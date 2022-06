I pendolari che ieri pomeriggio hanno preso il pullman da Termoli a Campobasso hanno visto “la polizia che portava via due ragazzi”. Due giovani sulla trentina che, scesi alla stazione dei bus del capoluogo, fermati dagli uomini della Squadra mobile, sono stati portati in questura. E il movimento non è passato inosservato: “deve essere successo qualcosa di serio”, ha detto chi ha assistito alla scena.

Controlli antidroga, di quelli mirati che anche ieri hanno dato esito positivo. I due giovani, infatti, avevano ingerito alcuni grammi di eroina contenuta in ovuli. Droga comprata a Termoli e poi trasportata a Campobasso tramite la pericolosa azione di ingerirla per espellerla in un secondo momento. Non comprano quantitativi eccessivi a dispetto, però, di viaggi frequenti anche in una sola settimana: accade così per sfuggire all’arresto e cavarsela con una denuncia a fronte delle minori quantità di droga poi sequestrate.

La squadra mobile di Campobasso non abbassa la guardia: osserva spostamenti, studia movimenti anomali, segue facce vecchie e nuove che navigano nel mondo della tossicodipendenza e dello spaccio. E se – anche nel recente passato – diverse sono state le operazioni di polizia che hanno raccontato di cocaina e del largo uso che se ne fa in provincia di Campobasso, ora preoccupano anche i frequenti sequestri di eroina “che non se ne è mai andata”, precisano gli operatori di polizia.

La sostanza è tornata in voga anche tra i giovani. Placa gli effetti della cocaina, non si inietta più ma si inala, c’è la possibilità di comprarla in microdosi e il suo costo è accessibile. Queste le cause principali della sua nuova ascesa nel mondo dello spaccio.

E chi trasporta o spaccia droga, anche in Molise, lo fa mettendo a rischio anche la propria vita pur di non incappare in un controllo. Quindi ingoiano ovuli, fatti apposta per essere ingeriti perchè resistono agli acidi gastrici, per poi espellerli naturalmente. Ma la pratica è ad alto rischio: la rottura di un solo ovulo (per esempio contenente eroina) comporta coma e depressione respiratoria con elevate percentuali di mortalità. Altri rischi sono rappresentati dall’occlusione o dalla perforazione intestinale nonchè dalla peritonite.