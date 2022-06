Ingerisce cocaina ed eroina, fermato sulla Bifernina. Tornava da Termoli

Il fil rouge dello spaccio conduce da Campobasso a Termoli. In quest’ultimo periodo chi ha bisogno di sostanze stupefacenti sceglie sempre più frequentemente di rifornirsi nella città adriatica molisana. Soltanto mercoledì scorso la squadra mobile di via Tiberio aveva fermato al Terminal due giovani, sulla trentina, che tornavano da Termoli in pullman: avevano ingerito ovuli di eroina.

Nel pomeriggio, la stessa sorte è toccata ad un altro giovane del capoluogo, ma l’alt è scattato lungo la Fondovalle del Biferno. L’uomo, anche lui di circa 30 anni, volto noto alle forze dell’ordine, stava rientrando nel capoluogo dopo essersi recato a Termoli. Non è escluso che polizia sospettasse dei suoi viaggi troppo frequenti nell’arco della settimana, così oggi la Squadra Mobile è passata all’azione. Quindi hanno fermato la macchina e individuato elementi che hanno indotto gli agenti a portare il ragazzo in questura, dove avrebbe ammesso di aver ingerito ovuli contenenti sia eroina che cocaina.

Abitudine sempre più frequente nonostante i rischi letali che potrebbero subire i cosiddetti ‘ovulatori’ qualora un involucro si rompesse. Un altro aspetto che non è passato inosservato è che i viaggi per rifornirsi di droga avvengono con sempre maggiore frequenza in direzione della costa, dove non si esclude. a questo punto, possa esserci una organizzazione ben radicata che lavora allo smercio di sostanze stupefacenti. Bocche cucite al riguardo tra gli investigatori. Sta di fatto che è già il secondo episodio in soli tre giorni.