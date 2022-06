Inciampa e batte contro un autobus, portato in ospedale

Un incidente, sembra senza gravi conseguenze, in via Pietrunto nel pomeriggio di oggi, 20 giugno. Erano circa le 19:20 quando un uomo che si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele è scivolato.

Esattamente in quel momento un autobus della Seac stava transitando lungo via Pietrunto e c’è stato un momento di confusione e paura chiarito quando i vigili urbani hanno accertato che non c’erano responsabilità da parte dell’autista ma soltanto che la persona aveva urtato contro il pesante mezzo perdendo l’equilibrio. In pochi minuti è arrivata una ambulanza per controllare lo stato di salute dell’uomo e accompagnarlo in ospedale per gli accertamenti.

Decine di persone hanno raggiunto la centralissima area della città incuriosite dai lampeggianti.