Terminata la quantificazione dei danni causati dall’incendio esploso martedì 7 giugno nel villaggio Happy Family di Campomarino e – per fortuna – le fiamme non hanno provocato disastri irreversibili.

L’unico dipendente presente che al momento in cui è esploso il rogo ha subito allertato i vigili del fuoco, ha permesso grazie all’arrivo delle squadre di Termoli e Santa Croce di Magliano, di arginare tempestivamente il fuoco che è divampato perlopiù a causa della paglia secca che si trova a ridosso della struttura.

Nella valutazione finale dei danni arrecati risultano andati in fumo tre alloggi per un totale di sei vani abitativi. I carabinieri, che sulla vicenda pure hanno aperto un fascicolo, sono dunque alle battute finali della fase investigativa accertato che le fiamme non sono state appiccate dalla mano dell’uomo e che la causa, quindi, come d’altronde ipotizzato sin da subito, è stata di tipo accidentale.