Dopo due anni di stop forzato, la normalità è tornata anche nelle scuole e ha abbracciato, mano a mano, tutte le attività. Una tra tutte la classica recita scolastica fatta di storie, balli e canti che conclude un anno di lavoro e saluta chi lascia la scuola per passare a quella dei grandi. Proprio come avvenuto per gli studenti della scuola materna di Pantano Basso dell’Istituto Comprensivo Bernacchia di Termoli andati in scena martedì 7 giugno.

Davanti ai genitori, pronti ad immortalare il momento con foto e video, i bimbi hanno portato in scena all’Auditorium di Difesa Grande “In viaggio con Ulisse”, un viaggio per ricominciare a vivere, a scoprire, a vedere, a imparare e anche a crescere, in compagnia di un viaggiatore particolarmente speciale.

Con scene, balli e canti, i piccoli allievi hanno fatto tante scoperte attraverso l’avventura e la scoperta dell’ignoto per conoscere anche se stessi, “perché in una valigia si custodiscono radici ed affetti familiari”, hanno spiegato le maestre che hanno anche diplomato i più grandi che a settembre cominceranno una nuova avventura.

Dopo essere andati in scena, i bimbi sono stati ospiti dell’istituto Tiberio Boccardi di Termoli dove hanno potuto scoprire le stelle e le costellazioni: grazie alle preziose e semplici parole della professoressa Musa, i bimbi hanno scoperto il planisfero e il cielo.