In porto la protesta delle sirene dei pescherecci contro il caro gasolio

La marineria di Termoli, dopo la delusione della manifestazione nazionale di ieri (1 giugno) a Roma dalla quale non sono emerse soluzioni per le richieste contro il caro carburante, ha messo in azione una nuova protesta.

In serata, durante il sit-in sulla banchina di riva, le sirene dei pescherecci contemporaneamente e a lungo hanno risuonato, richiamando l’attenzione generale in una giornata di festa e di numerosissime presenze in città.

Striscioni e slogan stanno segnando la rivolta dei pescatori e degli armatori e le cassette vuote sono lì a rimarcare la mancanza di pesce fresco locale sui banchi del mercato, e dunque su ristoranti e tavole. Per ora il presidio al mercato ittico va avanti.