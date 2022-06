Il turismo culturale di Macchiagodena su Repubblica. E Treccani la sceglie per la presentazione di un libro

Non è la prima volta che succede ma Macchiagodena anche ieri, 21 giugno, è finita sulle pagine di un quotidiano nazionale che ne ha veicolato il suo innovativo progetto che regala un soggiorno a chi porta in dono un libro.

A parlare di Genius Loci – il nome del progetto di cui sovente vi abbiamo parlato, che quest’anno giungerà alla sua seconda edizione – stavolta è stata La Repubblica che nella sezione Un’estate italiana ha dedicato un articolo, a firma di Pierluigi Melillo, alla ‘Terrazza sul Matese’ della provincia di Isernia.

“Scegliere una vacanza in Molise significa soprattutto riscoprire se stessi, grazie a un turismo lento, sostenibile e alternativo che scommette sulla cultura. Come accade a Macchiagodena, poco più di 1600 anime, conosciuto come La Terrazza sul Matese: arrivando qui, a 22 chilometri da Isernia, si scopre che questo paesino, sede nazionale del network Borghi della Lettura, ha sperimentato un progetto di vacanza davvero innovativo”.

leggi anche Concorso per studenti e non solo Macchiagodena borgo della lettura, 2° edizione del premio Genius Loci

Il sindaco Felice Ciccone ha pubblicato sui social un suo commento a quello che è l’ennesimo riconoscimento – mediatico ma non solo – dell’iniziativa portata avanti dalla Amministrazione da lui guidata, che si inserisce lungo un continuum di progetti che hanno come trait d’union la valorizzazione della cultura. Cultura che può – Genius Loci ne è la dimostrazione – diventare volano per il turismo, specie in un borgo con le caratteristiche di Macchiagodena.

Ma non è tutto perchè proprio il primo cittadino ha preannunciato una importante novità: “Sempre oggi (ieri, ndr) l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, uno dei maggiori centri di produzione e diffusione culturale del Paese, ci ha comunicato di aver scelto Macchiagodena per presentare, durante il mese di luglio, il libro “Non solo per amore” che ricostruisce fasi e momenti diversi della vita di Francesca Morvillo, giurista, tra le prime donne magistrato siciliane, della sua cultura e della sua conoscenza profonda e raffinata del diritto”.

L’estate 2022 a Macchiagodena parte dunque col piede giusto.