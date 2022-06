Il tenente Giuseppe Marinelli sfila alla parata sui Fori Imperiali

Tra i militari che oggi hanno sfilato, dopo due anni di sospensione per l’emergenza covis, alla celebre parata militare sui Fori Imperiali a Roma in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, anche il tenenete Cri Giuseppe Marinelli, 48 anni, originario di Petrella Tifernina ma residente a Campomarino da anni.

Marinelli, dipendente Stellantis a Termoli dal 1995, arruolato nel corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate nel 2003, fa parte del Centro di Mobilitazione Meridionale, con sede a Bari, che comprende Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. È ufficiale del corpo ed è stato richiamato in servizio in diverse circostanze come emergenze nazionali, formazione, addestramento, poi posto in congedo e ricollocato nella vita civile. Giuseppe Marinelli ha sfilato con una divisa Nbcr, specialità del corpo, utilizzata soprattutto con l’emergenza covid, rendendo gli onori al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle massime autorità dello Stato nel 76° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana.