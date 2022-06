Emozioni forti, occhi lucidi, voglia di sprigionare entusiasmo da tutti i pori. Il conto alla rovescia è ormai partito: domenica 19 giugno Campobasso si ‘riapproprierà’ dei suoi Misteri, della sfilata che da oltre 250 anni caratterizza il capoluogo del Molise. E sarà un’edizione speciale, sentitissima, come confermano anche i numeri.

Uno su tutti: sono stati ben 110 gli aspiranti figuranti, cioè oltre il doppio rispetto ai posti disponibili sugli Ingegni. Un risultato che la dice lunga sul desiderio di diventare protagonisti, di vivere in prima persona la sensazione di ‘volare’. “Purtroppo sono stati detti dei ‘no’ – spiega Liberato Teberino, anima dei Misteri assieme alla sua famiglia che da decenni organizza la sfilata –. Per fortuna non ci sono stati momenti tra virgolette ‘colorati’, l’impegno è sempre lo stesso: per chi è stato escluso e darà la disponibilità a fare la riserva quest’anno ci sarà una corsia preferenziale per diventare protagonista nella prossima edizione”.

Quest’anno è stato incassato anche il patrocinio del Ministero della Cultura. E’ una delle novità di questa edizione organizzata per la prima volta dall’amministrazione pentastellata e presentata ieri pomeriggio a Palazzo San Giorgio. “Il ministro Franceschini ha voluto insignire la sfilata degli ingegni del di Zinno di quest’anno del Patrocinio del Ministero della Cultura. Si tratta di un ulteriore valore aggiunto per la nostra tradizione più importante”, ha detto il sindaco Roberto Gravina

Nessun cambiamento al percorso che la sfilata effettuerà tra il borgo antico e il centro murattiano, mentre sarà previsto un contributo economico maggiore per i portatori. In queste ultime settimane le ‘macchine’ costruite da Paolo Saverio di Zinno sono state oggetto di manutenzione, i vestiti sono stati sanificati nel rispetto delle regole anti-Covid. Decadranno tutte le norme anti-contagio, compreso l’obbligo di indossare la mascherina.

Uno dei momenti più attesi sabato prossimo 11 giugno, quando sarà presentata la ‘donzella’: “L’emozione è quella di sempre, quest’anno dopo due anni di fermo torniamo a una nuova normalità, speriamo in una bella giornata di festa che ripaghi tutto. La dedica va tutta alla mia famiglia e a Campobasso. Sabato presenteremo la donzella, alle 10.30 al Museo dei Misteri, non conosco ancora il nome. Posso dire che ci sono state alcune conferme e molti nuovi personaggi”.