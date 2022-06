Il Ponte di Bruschio e il canto dell’Ave Maria: il video che ferma il respiro

Dell’Infiorata di questo 31 maggio 2022, nelle scorse ore abbiamo scritto, raccontato e documentato. La processione dei fedeli campobassani che celebra la Madonna dei Monti ha fatto rivivere emozioni, ricordi, tradizioni e suggestioni che erano state azzittite da due anni di covid e restrizioni.

Ma questo video, girato sul cosiddetto “ponte di Bruschio” – uno dei luoghi più affascinanti del percorso che attraversa la statua della Madonna – è il simbolo, la personificazione di quanto significhi la devozione all’Incoronata del Monte per i cittadini di Campobasso. E a suggellarne la profondità, ci sono le voci del tenore Nello Toti e del soprano Tiziana De Santis.

C’è poco da scrivere in realtà, bisogna invece ascoltare: le due voci si fondono nelle note dell’Ave Maria così come fanno i colori dei petali quando sfumano il tappetto di fiori che decora le strade. Tutte addobbata e decorata per accogliere il passaggio della Madonna portata a braccia, accompagnata dai fedeli, attesa sui balconi e lungo i vicoli che brulicano di gente.

Nello Toti canta sul ponte di Bruschio da 75 anni. “Avevo cinque anni quando ho iniziato a cantare” e la sua voce è magia pura. Ex comandante dei vigili urbani, poi funzionario del Tribunale amministrativo e infine dell’Ufficio legale di Palazzo San Giorgio ha sempre coltivato il suo dono naturale della voce. Motivo di orgoglio anche per la sua città: Campobasso. Ha cantato con il Maestro Fornaro nella Polifonica Monforte, è stato solista nella Corale di Santa Maria della Croce ed è solista del Settenario. Ha inciso (a Santa Maria del Molise) una canzone dedicata al martirio di Santa Cristina e da sempre “è immancabile l’appuntamento con la Madonna dei Monti e l’Infiorata del 31 maggio”.

Dopo due anni di silenzio “durante i quali ho provato anche a tenere allenata la voce – ha detto Nello Toti – ma dopo un po’ mi sono arreso”, tornare al primo piano del civico 51 nel cuore del centro storico “dove sono nato e cresciuto e dove ho iniziato i primi approcci con la musica, con l’amore, con le amicizie, con la vita… è sempre un’emozione indescrivibile. Quest’anno poi, è stato come se fosse nuovamente un esordio perché così tanti mesi senza poter cantare è stata davvero dura”.

E chi ieri lo ha ascoltato, insieme al soprano Tiziana De Santis, certamente ha pensato che il tempo, in realtà, non è mai passato. E’, invece, rimasto fermo lì ad aspettare la Madonna, la pioggia di petali, i tappeti di fiori, le mani che segnano la croce al passaggio della statua, il silenzio, la preghiera e l’Ave Maria che risuona grazie alla voce di Nello Toti e Tiziana De Santis.