La incredibile ascesa nel concorso Art Bonus 2021 per il Teatro del Loto di Ferrazzano, classificatosi al 3° posto assoluto, si è conclusa come meglio non si poteva: in una cornice intrisa di bellezza e arte qual è l’Arena di Verona, sito peraltro vincitore del concorso col suo progetto sulle ’67 colonne’.

Sul palco del meraviglioso teatro, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, sono saliti il direttore artistico di quello che è stato definito il più bel piccolo teatro d’Italia, Stefano Sabelli, insieme all’Assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, oltre al co-direttore artistico Gianluca Iumiento.

Subito la parola è andata a colui che nel 2007 ha intrapreso quel sogno chiamato Loto. “Mai avrei pensato di ritrovarmi qui, in questo tempio”. Un risultato ‘incredibile’ ottenuto grazie al progetto di efficientamento energetico e restauro esterno (anche con il coinvolgimento di street artist) dello stabile che sorge in piazza Spensieri nel centro del piccolo borgo di Ferrazzano, “borgo che prima era conosciuto solo per aver dato i natali a Robert De Niro”, ha scherzato l’attore-regista a capo della cooperativa TeatriMolisani. “E pensate che i voti raccolti sono stati all’incirca cinque volte il numero di abitanti del paese”, l’inciso a voler sottolineare il grande responso avuto. “Ci hanno votato da tutta Italia”, così Sabelli all’indomani della pubblicazione della classifica finale.

Riuscendo a stento a frenare l’entusiasmo e la straripante verve, Sabelli ha profuso parole di senso che racchiudono il significato del Loto e di quanto fatto nel contesto molisano. “Prende il nome di un piccolo fiore, perfetto nella filosofia orientale sebbene nasca in uno stagno. Così è il nostro Loto, nato nel piccolo Molise”. Regione che, a dispetto del senso comune e della fama che a volte la accompagna, “è una terra incontaminata e bellissima”. Dunque la parola all’assessore Cotugno che si è detto orgoglioso e fiero di questo risultato oltre che grato alla squadra del Loto che ha reso possibile quella che sembrava “un’idea folle”.

Dopo essersi congratulato con tutti i mecenati, che anche con strumenti come l’Art Bonus dimostrano di credere nell’arte e nella cultura, Cotugno ha lanciato a tutti l’invito: “Venite in vacanza in Molise e venite a conoscere il Teatro del Loto”.