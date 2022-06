Il Molise punta sui grandi eventi sportivi, pubblicato l’avviso per 335mila euro. Contributi regionali fino all’80%

Il Molise punta sui grandi eventi sportivi, di caratura nazionale e internazionale.

È stato infatti pubblicato dalla Regione Molise l’Avviso pubblico “Grandi Eventi 2022/2023”, relativo alla realizzazione di eventi e manifestazioni sportive nazionali e internazionali che si svolgono in Molise a decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on line della Regione Molise e fino al 31/12/2023. Eventi – si precisa – di carattere collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un ticket, riconducibili al settore dello sport.

La dotazione finanziaria è di oltre 335mila euro e il contributo massimo concedibile è pari all’80% delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione e varia da un minimo di euro 16euro a un massimo di euro 40mila euro. “Pertanto – scrivono da via Genova – saranno ammesse candidature per eventi e manifestazioni aventi un importo totale minimo di euro 20.000,00, fino a euro 50.000,00″.

Il contributo è per eventi nazionali o internazionali. Un evento è considerato nazionale se sono coinvolti, nell’organizzazione o partecipazione all’evento stesso, associazioni o atleti provenienti da almeno due regioni, oltre il Molise. Un evento è considerato internazionale invece se prevede la partecipazione di squadre o atleti provenienti da almeno due diverse nazioni, oltre l’Italia.

Ricorderete il recente mondiale di pesca sportiva sul fiume Biferno, dove hanno partecipato squadre provenienti da 14 Paesi. Il Molise insomma punta sempre più su questo tipo di manifestazioni, anch’esse volàno per il turismo nella regione.

Quanto al bando ‘Grandi eventi’, va sottolineato che la quota di cofinanziamento da parte dell’organizzazione dovrà essere garantita con fondi propri ed eventuali sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati, pena la revoca del finanziamento.

“Le singole operazioni da finanziare dovranno conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31/12/2022, nuovo termine disposto dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Le domande di agevolazione vanno presentate a partire dalle ore 10 del giorno di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on line della Regione Molise ed entro e non oltre le ore 10 del giorno 30 giugno 2022. Qui il link al bando.