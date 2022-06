Il Molise a testa alta al Rally Terra di Argil: Rivellino 8° al termine di una gara dura

Nello scorso weekend si è svolto in Lazio il Rally di Argil, giunto alla sua nona edizione e valevole come settima zona del Campionato Italiano Aci Sport. In 110 si sono iscritti alla corsa, in 56 sono arrivati sul traguardo al termine di una gara molto dura e combattuta in cui le auto sono state molto sollecitate.

Prova muscolare per il campobassano Nicola Rivellino a bordo della sua Peugeot 106: ottava posizione di classe che vale tanto, visto che ben sette su diciotto si sono ritirati. E soprattutto è una soddisfazione per gli enormi sacrifici fatti – con risorse economiche esigue – contro avversari di casa che conoscevano molto bene il percorso.

Rivellino è stato l’unico molisano che ha tagliato il traguardo e ringrazia “gli sponsor che da anni credono in questo equipaggio, La Molisana, Di Biase costruzioni, Moffa Import, Albanese perforazioni, Banca Province Molisane.

Il prossimo appuntamento è il Rally del Matese.