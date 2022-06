Stabilimenti balneari travolti dall’acqua e dal vento, interi lidi coperti dall’acqua per diverse file a Campomarino Lido dopo la mareggiata di queste ore. Il maltempo che si è abbattuto sulla costa molisana tra la giornata di ieri 9 e oggi 10 giugno, con violenti temporali e vento forte, ha duramente colpito le spiagge più a sud della nostra regione e in particolare i lidi di Campomarino.

Danneggiati dall’acqua numerosi stabilimenti quali Stella Marina, Mare Chiaro, Miramare, Aurora, Ritz, La Vela, Conchiglia azzurra, Rosa dei venti, Oasi e La Playa. In molti casi sono stati danneggiati gli ombrelloni, i lettini e le sdraio ma anche le torrette per i bagnini, qualcuna addirittura abbattuta, e in qualche caso anche i giochi legati agli ombrelloni.

Campomarino, lidi inondati dal mare

Il vento forte ha reso il mare molto agitato e le onde alte si sono infrante sulla spiaggia per diversi metri. Ancora da quantificare i danni. Purtroppo però potrebbe non essere finita perché secondo le previsioni nella serata di venerdì e ancora nella notte ulteriori precipitazioni sono in arrivo nella nostra regione mentre il vento dovrebbe rimanere costante toccando anche raffiche oltre i 70 km orari nelle prime ore di sabato 11 giugno.

Un miglioramento è atteso soltanto dal pomeriggio di domani con un leggero rialzo delle temperature anche domenica, ma il fine settimana non sarà certo da pienone sulle spiagge.