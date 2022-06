Il grande mistero dei Misteri: il colore, la tradizione, il fascino – tutti i VIDEO

Qualcuno le ha definite ‘macchine volanti’, altri carri o ingegni. In realtà il mistero è nel nome stesso. I Misteri di Campobasso sono un unicum nel panorama nazionale e internazionale, qualcosa difficile da spiegare ma di cui è facile innamorarsi, come dimostra il radicale attaccamento non solo della popolazione ma di decine di migliaia di visitatori che affollano ogni anno, nella domenica del Corpus Domini, il capoluogo del Molise trasformato in un teatro a cielo aperto, in un gigantesco dipinto. La processione dei Misteri e resiste dalla metà del XVIII secolo, quando lo scultore Paolo Saverio Di Zinno realizzò diciotto manufatti sulla scorta di una tradizione secolare. Oggi ne sfilano tredici e rappresentano immagini sacre, dalla Madonna ai Santi, angeli, diavoli, soprattutto impersonati da bambin. Ecco l’elenco completo, in ordine di uscita, dei tredici Misteri: Sant’Isidoro, San Crispino, San Gennaro, Abramo, Maria Maddalena, Sant’Antonio Abate, Immacolata Concezione, San Leonardo, San Rocco, l’Assunta, San Michele, San Nicola e il Sacro Cuore di Gesù, costruito nel 1959 dai fratelli Tucci.

