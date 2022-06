Il duomo di Termoli diventa museo dell’innovazione: arte e videogiochi in 3D sulla facciata

Dopo Rio de Janeiro, Lima e Barcellona c’è Termoli. Si terrà dal 1 al 3 luglio l’innovativo Termoli Media Arts Festival, prima edizione di un evento creativo multimediale che lascerà senza parole chi si recherà in piazza Duomo ad ammirarlo.

Il progetto è stato presentato nei dettagli oggi dall’Assessore al Turismo e alla Cultura Michele Barile e dal direttore esecutivo del festival, il molisano Luca Basilico. “Ho lasciato Termoli a 20 anni, ora ne ho 40 e sono tornato” così lo ‘sperimentatore’ Basilico che si dice mosso dalla volontà di partire dal nostro territorio per lanciare da qui la sfida della industria creativa internazionale.

“Vogliamo portare nel nostro territorio la grande innovazione ma senza trascurare le risorse locali”. Difatti, a completare la tre giorni di arte digitale, ci saranno anche eventi musicali tra cui dj set a cura – tra gli altri – di artisti locali. L’evento clou del Festival sarà un 3D videomapping, con una installazione multimediale stupefacente che sarà proiettata in tutte e tre le serate a partire dalle 22.30. L’opera si chiama ‘Sacred Geometry’ ed è stata realizzata dallo studio di progettazione artistica Dark Light di Barcellona. Si tratta di un’opera che ha fatto il giro del mondo ma che nondimeno diventa un’opera a sé in tutti i luoghi in cui viene ospitata: in questo caso Termoli con la sua bellezza architettonica simbolo. Per realizzarla è stata video mappata, attraverso un software, la facciata del monumento a partire da una foto realizzata dalla termolese Gabriella Tutolo. Sarà un’esperienza immersiva e totalmente coinvolgente, da vedere più che da raccontare.

Non è tutto perché prima della proiezione del primo luglio (riproposta anche il 2 e il 3) ci sarà una live performance a cura di Gianluca Del Gobbo e Rizo, due artisti di caratura internazionale. In particolare il primo, collegatosi in videoconferenza nel corso della presentazione alla stampa, è romano ed è un apripista del settore. Con un’esperienza di 20 anni alle spalle, coordina festival europei ed è curatore di mostre di questo tipo ma si è innamorato del Molise ed è entusiasta di portare quest’esperienza a Termoli.

Ancora, il 2 luglio altro appuntamento imperdibile: sempre la facciata del Duomo diventerà il terreno di un videogioco dove tutti potranno partecipare, semplicemente utilizzando il proprio smartphone. Peraltro l’istallazione multimediale interattiva col Mapping Gaming arriva a Termoli dopo essere stata ad Atene.

“Portiamo per tre giorni l’avanguardia tecnologica a Termoli e vogliamo che questo diventi un appuntamento annuale fisso”. Un evento, inserito nel cartellone dell’estate termolese 2022, che sarà volano di una grande operazione di marketing territoriale e che veicolerà anche importanti messaggi relativi ai beni culturali e all’ambiente. La proiezione sarà difatti ad impatto zero (si tratta di fasci di luce proiettati) e l’iniziativa valorizzerà e farà conoscere su larga scala il bene architettonico termolese. Il Media Arts Festival colloca infatti la città adriatica sulla stessa lunghezza d’onda delle grandi città metropolitane del mondo. “Il sogno – ha spiegato Luca Basilico – è anche quello di organizzare in futuro qui una community di artisti internazionali. Ci stiamo già lavorando”.

Il progetto del Termoli Media Arts Festival un’incursione internazionale l’ha già avuta perchè è stato recentemente presentato a Tirana nell’ambito di un forum sulla Euroregione Adriatica. E il video di presentazione dell’evento (qui il link) ha avuto in pochi giorni 50mila visualizzazioni sul web.