Il dj Andry the Hitmaker, Mario Biondi e Litfiba: ufficiali gli ospiti del Corpus Domini

L’ufficialità vera e propria è arrivata nella tarda mattinata di oggi, 6 giugno: il sindaco Roberto Gravina annuncia in Commissione Cultura gli ospiti dell’edizione 2022 del Corpus Domini. In totale “abbiamo organizzato sei eventi grandi tra centro e l’area di Selvapiana”.

Conferme su quanto già annunciato da Primonumero rispetto ai due ‘big’ ospiti della manifestazione: Mario Biondi e i Litfiba, il primo si esibirà sabato 18 giugno mentre la storica rock band domenica 19. I due concerti si svolgeranno nell’area spettacoli di contrada Selvapiana dove per l’ingresso si pagherà un biglietto di 5 euro (per Mario Biondi) e 10 euro (per i Litfiba), un costo simbolico e che rappresenta un’assoluta novità rispetto alle scorse edizioni.

Eventi si svolgeranno anche nel centro cittadino e saranno gratuiti: si svolgeranno in piazza della Vittoria (la ‘piazzetta’, come è definita dai campobassani). Giovedì 16 giugno il primo concerto: sul palco Cristian Di Fiore con la sua zampogna. In centro anche l’esibizione dell’Orchestraccia, l’evento dedicato ai giovani con il dj Andry the Hitmaker e il cantautore Joe Barbieri (domenica 19).

Le giostre saranno invece dirottate in via IV Novembre non più a Selvapiana, come avveniva negli ultimi anni.

“Ci saranno tante attività anche sportive, cultura e sociale: il programma è esteso su tutta la città: da piazzetta Palombo al Corso, riaprirà la galleria civica in via Roma, tanto altro”, spiega il sindaco in assenza dell’assessore alla Cultura Paola Felice (assente per motivi di salute, ndr). I dettagli: “Giovedì 16 ci sarà un concerto di grande livello, la zampogna tra tradizione e modernità di Cristian Di Fiore, in piazza della Vittoria. Poi aprirà l’area fieristica tra stadio e corso. Venerdì 17 il concerto di Orchestraccia a piazza della Vittoria: è composta da undici elementi, è un tipo di musica che abbraccia vari generi. Sabato 18 un altro evento gratuito al centro della città concerto: è l’evento dedicato ai ragazzi, ospite un dj molto seguito in piazza della Vittoria”.

Navette partiranno dal centro per raggiungere l’area spettacoli di contrada Selvapiana. Qui si esibirà sabato 18 giugno Mario Biondi, il palco sarà allestito nell’area del parcheggio ospiti dello stadio che, spiega Gravina, “sarà leggermente riadattata per esigenze di sicurezza”. Sarà un concerto a pagamento (5 euro). Domenica sera 19 giugno i Litfiba a Selvapiana, si pagherà 10 euro. Gestiremo le prevendite tramite Ciaotickets che consente l’acquisto online ma anche due punti vendita sul posto. Imporremo limiti agli acquisti nominali. Per esigenze di ordine pubblico, visto che attraggono molte persone, i biglietti ci volevano: si prevedono afflussi molto importanti e ci sono costi da sostenere elevati per i service. E per organizzare questi eventi non volevamo sottrarre ulteriori risorse alla collettività”.

Nell’area spettacolo di Selvapiana potranno accedere al massimo ottomila persone, non ci saranno posti a sedere. Presto saranno aperte le prevendite.