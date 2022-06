Il Cus Molise conferma il suo portiere Luca Mariano. “Pronto a una nuova sfida”

Arrivato al Circolo La Nebbia Cus Molise lo scorso anno dal Montagano il portiere Luca Mariano si è fatto apprezzare per le sue doti umane e professionali facendosi trovare pronto alla chiamata del tecnico Sanginario. E dopo essersi calato alla perfezione nel futsal che conta, è pronto a confermarsi il prossimo anno cercando di crescere e migliorare ulteriormente per essere utile alla causa.

Lo scorso anno nella tua prima esperienza in serie A2 hai avuto modo di crescere e migliorare, sei soddisfatto?

“Credo che da un punto di vista personale devo e posso ancora crescere, ho ancora tanto da imparare anche se quella dello scorso ano è stata un’esperienza importante”.

Quando sei stato chiamato in causa hai dato una grande risposta e ti sei fatto trovare pronto, per la prossima avventura quali le ambizioni?

“Devo ammettere che le ambizioni sono tante, ma nella prossima stagione vorrei prima di tutto dare a me stesso la conferma di poter militare a certi livelli”.

Nell’ultimo campionato, in un girone durissimo, avete fatto grandi cose. Quest’anno dove si potrà arrivare a tuo avviso?

“E’ stato un campionato duro, con formazioni di ottimo livello e noi ci siamo fatti trovare sempre pronti giocando alla pari con tutti. Nessuna squadra ci ha messo in difficoltà e siamo riusciti a toglierci delle bellissime soddisfazioni. Confermarsi non sarà facile, molto dipenderà anche dalle avversarie ma sono sicuro che lavorando con grande grinta e determinazione così come abbiamo fatto nell’ultima stagione, possiamo fare qualcosa di importante”.

Hai lavorato al fianco di Vinicius Oliveira e di Vinicius Tozarelli, quanto ti hanno aiutato nella crescita?

“Sono due ottimi portieri e due grandi persone. Grazie anche ai loro consigli ho avuto modo di migliorare e crescere allenamento dopo allenamento, mi hanno aiutato molto. Averli avuti vicino è stata una fortuna. Il resto l’hanno fatto tutto lo staff, i compagni e il mio impegno che non è mai mancato durante la settimana e in partita”.

Dal punto di vista personale quali sono le tue ambizioni?

“L’obiettivo è quello di crescere sotto tutti gli aspetti. Cercherò insieme ai compagni di raggiungere i migliori risultati possibili. Tutte le componenti del Cln Cus Molise meritano grandi soddisfazioni”.