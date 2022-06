Il borgo rinasce ancora grazie all’arte: ultimo giorno per il Cvtà Street fest

Ultimo giorno per il Cvtà street fest 2022 e anche per questa settima edizione le aspettative non sono rimaste deluse. E il pubblico, come sempre, ha risposto presente per quello che è divenuto uno degli eventi-simbolo della resistenza dei piccoli borghi molisani.

Ha preso il via lo scorso 23 giugno e terminerà oggi, domenica 26, l’appuntamento civitese con la street art, evento di richiamo ormai nazionale e non solo. 7 quest’anno gli artisti coinvolti: la spagnola Cinta Vidal, l’indiano Daku, i fratelli iraniani Icy and Sot, il tedesco Akut, il francese Ememem e il sudafricano Keya Tama.

E il paese-museo a cielo aperto si è arricchito di nuove interessanti opere murarie.

Immancabile, come da prassi del festival, il connubio con la cucina casereccia e così anche la cucina tradizionale diventa street food con pizza di mais e foglie, riso col latte, zuppa di ceci, scrippelle, pane nrat (panunto abbrustolito) oltre agli immancabili arrosticini e salsicce.

In tanti, giovani e famiglie, molisani ma anche provenienti da altre regioni, hanno visitato il borgo per ammirare le vecchie e nuove opere e per godere dell’atmosfera unica che si respira a Civitacampomarano nei giorni del festival. In calendario oltre ai tour dei muri previsti anche dj-set, proiezioni cinematografiche, e le irrinunciabili visite al Castello Angioino.