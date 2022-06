Il bilancio del Comune di Termoli passa in attivo grazie alla transazione con Edison ed Eni che ha portato nelle casse comunali oltre 6,7 milioni di euro. Nel pomeriggio di mercoledì 1 giugno l’amministrazione guidata da Francesco Roberti ha approvato a maggioranza un bilancio relativo all’anno 2021 con un avanzo di poco superiore ai 79000 euro. “Quello di quest’anno può essere definito un bilancio spartiacque perché siamo passati da un disavanzo di 6,3 milioni di euro ad un avanzo di 79000 euro grazie alla transazione per le piattaforme in mare” ha fatto sapere l’assessore alle finanze Giuseppe Mottola nella sua relazione.

Da parte della minoranza soltanto la consigliera della sinistra Marcella Stumpo ha fatto una approfondita analisi delle varie voci di bilancio indicando la necessità di intervenire sull’evasione fiscale, in particolare quella della Tari.

Un intervento che ha trovato concorde il sindaco Francesco Roberti. “Sono contento che ci si renda conto come la transazione sia stata a vantaggio del Comune nonostante qualcuno abbia mal pensato. Però il nuovo decreto non ci riconosce neppure una piattaforma quindi in futuro queste entrate ce le possiamo sognare”.

Roberti ha fatto sapere che il Comune sta lavorando per combattere l’evasione fiscale in tema di immondizia. “Ci sono anche attività commerciali che non fanno l’iscrizione al ruolo per la Tari, c’è un’insana abitudine soprattutto per le seconde case, basti pensare che d’estate portiamo in discarica rifiuti per 100.000 abitanti e sicuramente non sono tutti di passaggio ma molti hanno la seconda casa e non pagano la tassa per l’immondizia”.

Il sindaco ha fatto sapere di voler riportare l’ufficio tributi in comune e arrivare a incrociare i dati urbanistici e quelli dei tributi oltre che realizzare un risparmio evitando di affidare nuovamente il servizio a Ica Creset.

Il Bilancio è stato approvato coi soli voti della maggioranza mentre l’opposizione non ha partecipato al voto.

Al contrario consiglio unanime sull’acquisizione al patrimonio comunale delle strade di lottizzazione quali via Udine, via Lissa, via dei Mandorli e via Po. Dopo un rapido scontro le parti hanno trovato l’accordo. Servirà il consenso dei proprietari di aree sulle strade. Gli stessi cittadini dovranno poi pagare per il passo carrabile. Soddisfatta la delegazione dei residenti di via Udine presente in aula.