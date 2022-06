Una novità vera e propria. Le statuine in resina 3D sono apparse giovedì mattina lungo Corso Vittorio Emanuele. L’idea è venuta a Giuseppe Di Lisio, campobassano e amante dei Misteri, titolare del temporary store Mini-world in cui si possono trovare manufatti che sono delle opere d’arte da custodire gelosamente.

“L’idea è nata un giorno quando ho voluto realizzare una mia statuina personalizzata, cercando su internet mi sono informato e da lì tutto è partito – spiega Giuseppe –. Abbiamo creato una piccola startup con dei collaboratori, mia figlia in primis che fa il disegno in 3D, realizzando il file. Poi io faccio stampe in 3D e a Marco tocca la fase finale della pittura. Tutto parte dal disegno, più bello è più verrà bene la statua”.

La fase iniziale è fondamentale: “Il lavoro principale e più difficile è il disegno. Bisogna realizzare nel dettaglio ad esempio la bambina, i capelli, la coroncina, maggiore è il numero dei personaggi più complessa è la realizzazione. E la stessa stampa, i supporti, farli mantenere in equilibrio con la resina non è una cosa semplice. Serve tempo ma ci siamo riusciti”.

Marco Madonna, campobassano di 30 anni, illustra la parte relativa alla pittura: “Una volta asciugata e trattata e resa liscia, la statua si tratta con un protettivo, un aggrappante, per dipingerla con colori acrilici. È un processo molto minuzioso, le statuine sono alte massimo trenta centimetri”.

Una passione, quella di Marco, che parte da lontano: “Io dipingo da quando faccio le scuole, poi ho iniziato a fare commissioni di quadri, di pareti, con matita, olio, acrilico, spray, ora ho conosciuto Giuseppe che mi ha dato la possibilità di dipingere per i Misteri, è una cosa nuova, una vera novità. Sono contento di far parte di questo bel progetto”.