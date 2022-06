I marinai della nave ‘Luigi Rizzo’ visitano il Borgo di Termoli

Riuniti a Termoli per festeggiare il decimo anno del loro raduno annuale, il gruppo degli ex marinai imbarcati durante la loro giovinezza sulla fregata “Luigi Rizzo” hanno visitato, sabato mattina 4 giugno, il borgo antico di Termoli. La fregata Luigi Rizzo è passata alla storia della Marina militare italiana perché fu la prima nave ad ‘ospitare’ a bordo una componente elicotteristica.

Costruita negli storici cantieri di Castellammare di Stabia, la nave Rizzo fu varata il 3 marzo del 1960 e consegnata alla marina il 16 dicembre dell’anno successivo. È su questa prima versione della fregata che tutti i partecipanti al convegno erano imbarcati durante la loro gioventù. Posta in disarmo nel 1980, la Fregata Luigi Rizzo è stata al servizio della Marina fino al 1986. Oggi a solcare i mari c’è la nuova fregata Luigi Rizzo varata nel 2017.

Il raduno a Termoli, fortemente voluto da Giuseppe Gatta e dall’ex sergente maggiore Claudio Musacchio, entrambi termolesi, avrà una durata di alcuni giorni con una serie di eventi per far meglio conoscere a tutti i partecipanti, giunti da diverse regioni d’Italia, la bellezza della nostra città e del nostro basso Molise.

A guidare il gruppo per le viuzze e le piazzette del borgo il presidente dell’Archeoclub di Termoli Oscar De Lena che, in due ore ha raccontato loro la storia millenaria della nostra città. Il giro turistico, dopo la visita alla cattedrale con la sua cripta e il passaggio alla “rejiecelle” si è concluso sul terrazzo del castello per far ammirare ai gentili ospiti e da questa posizione privilegiata, la vecchia Termoli, la nuova e la stupenda spiaggia affollatissima grazie al bellissimo tempo di questi ultimi giorni con temperature che superano i 30 gradi.

Tra gli ospiti anche l’ammiraglio Giuseppe Winkler che ha molto elogiato le bellezze del borgo. La visita si è conclusa con un rinfresco in un bar della zona del porto.