Hanno portato il “diablo” allo stadio Selvapiana di Campobasso. Dopo 31 anni, i Litfiba di Piero Pelù sono tornati nel capoluogo molisano e si sono esibiti davanti ad 8mila fan in delirio per uno dei gruppi rock tra i più amati “Piero” chiamato a gran voce dagli 8mila entra in scena con un “omaggio a una delle terre più belle d’Italia: il Molise”. E via con Tex.

Il rocker toscano puntuale, alle 21.30 ha aperto il suo show. E il boato di accoglienza da parte del pubblico in visibilio ha saputo rispondere con un delirio di voci e cori. In pochi minuti chitarre elettriche, basso, batteria, voce, trasformano il piazzale di Selvapiana in un’arena di mani agitate, corpi che ballano, braccia che si stringono.

Quello di stasera, d’altronde, è anche in parte il concerto del riscatto: in mezzo c’è stato il lunghissimo lockdown per il Covid che ha fermato anche la stagione della musica dal vivo e che solo adesso si sta rimettendo in moto in grande stile.

Al Selvapiana è, allora, una notte doppiamente speciale, col sapore dolce di un nuovo inizio e il retrogusto di un entusiasmo finalmente ritrovato.

Oggi, domenica di Corpus Domini, sul primo sold out vero c’è la firma di Pelù, con l’appeal del rock che ha ricordato la bellezza degli anni migliori della musica italiana a mezza città ma non solo. Dal primo pomeriggio allo stadio si sono accampati centinaia di appassionati provenienti da fuori regione, pronti a scattare, all’apertura dell’ingresso, per conquistarsi il posto migliore. Pullman e auto sono state parcheggiate nelle aree messe a disposizione dal Comune e non si sono registrati disagi.

Tra i momenti più coinvolgenti, in aggiunta ai brani intramontabili della band, il coro con migliaia di voci per Bella Ciao che Pelù ha intonato dopo un appello alla pace a modo suo: “Erdoga, Biden e Putin spero si siedono attorno a un tavolo…. e rullino una bella canna”. (CN)