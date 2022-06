Guardialfiera, aperta la Porta Santa: festa patronale di San Gaudenzio martire

Comunità in festa a Guardialfiera per la solennità di San Gaudenzio martire, patrono del paese. Un momento di grande gioia per la comunità che ha rinnovato un momento di forte partecipazione con la solenne apertura della Porta Santa da parte del vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Fede, preghiera, un’occasione per ricevere l’indulgenza e ricordare con gratitudine e affetto don Antonio Antenucci, parroco di Guardialfiera, morto nei giorni scorsi. Presenti, tra gli altri, autorità regionali e diversi sindaci insieme al presidente de “La Molisana”, Giuseppe Ferro, che ha donato con grande sensibilità la nuova porta realizzata dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone.

La porta santa resterà aperta anche nella giornata del 2 giugno per consentire ai fedeli provenienti da altri centri e da fuori regione di compiere questo gesto pieno di significato. Essa, ancora oggi, rimane chiusa solo quando viene aperta, tra le altre, quella della Basilica di San Pietro per gli Anni Santi ordinari e straordinari.