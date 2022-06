È stato pubblicato l’Avviso dell’Asrem per reperire le disponibilità necessarie a garantire il Servizio di Guardia Medica Turistica per le 4 località balneari. Un servizio fondamentale in centri dove la popolazione triplica con l’afflusso di turisti. In caso contrario, stante l’emergenza medici, ci si troverebbe di fronte a un nuovo problema che si tradurrebbe in un sovraccarico di accessi per il pronto soccorso dell’ospedale termolese.

Il servizio è previsto per il periodo 1 luglio-31 agosto e ancora non è dato sapere quanti medici invieranno la propria candidatura. Come noto l’anno scorso si ebbero difficoltà in tal senso e solo in extremis si riuscì a garantire il servizio su Termoli, Campomarino Lido e Petacciato.

A Campomarino il servizio nell’estate 2021 fu attivato solo il 22 luglio, nella sede di piazza Aldo Moro, con la presenza di una ambulanza demedicalizzata. L’anno scorso Asrem dovette ricorrere ai medici Usca stante la scarsità di personale disponibile. Quest’anno come andrà?

L’avviso che scade a fine mese, pubblicato lo scorso 15 giugno con deliberazione del direttore generale n. 727, e relativo oltre all’istituzione del servizio di assistenza ai villeggianti nei comuni costieri anche nel comune di San Massimo e per un punto aggiuntivo di continuità assistenziale a Campomarino, è in corso e bisognerà attendere qualche giorno per rispondere alla domanda che tutti si fanno: ci saranno medici disponibili?

Il direttore del Distretto sanitario di Termoli-Larino Giovanni Giorgetta si dice fiducioso. “Abbiamo informato tutti i medici chiedendo loro comunque di dare una mano”. Perchè ci si prepara all’eventualità che non si riescano a coprire tutti i turni di 12 ore. Se all’avviso risponderanno 30 medici bene altrimenti bisognerà tirare la coperta – corta – dove più serve. “Nel caso decideremo in base alle località con maggiore afflusso turistico (come Campomarino) e garantiremo meno ore nelle altre. In ogni caso Termoli e Montenero hanno una postazione 118 medicalizzata, certo questo servizio (la guardia medica turistica, ndr) in estate è importante e dà una grossa mano”.

Dal Distretto intanto dicono di essersi portati avanti. Per le postazioni 118 di Campomarino e Petacciato è tutto pronto. Il dottor Giorgetta afferma che sono state fatte le pulizie straordinarie, si è sistemato il tutto, sono stati ordinati i farmaci, e soprattutto è stato raggiunto un accordo con la direttrice del 118 per garantire il servizio. Ambulanze che potranno coprire anche, in base a necessità, i territori di Termoli (quella di Campomarino) e Montenero (quella di Petacciato). Ma in questo caso si tratterà con molta probabilità (come successo lo scorso anno) di ambulanze prive della figura del medico, cosiddette India (presenti figure infermieristiche).

Il pienone estivo è alle porte e il fronte caldo dell’assistenza sanitaria ai villeggianti inizia a farsi sentire. Anche l’Asrem, nel suo avviso, si prepara ad eventualità non auspicabili, che però sono probabili nel difficile stato in cui ci si trova per quanto riguarda la presenza di medici.

“La disponibilità dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale potrebbe non essere sufficiente per la copertura del servizio”. In quel caso gli ulteriori medici saranno individuati tra quelli titolari di incarico per la Continuità Assistenziale a tempo indeterminato presso l’Asrem, quelli presenti nella vigente graduatoria regionale valida per l’anno 2022 ma anche quelli non presenti nella graduatoria regionale di medicina generale però in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale acquisito successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria valida per l’anno in corso. O ancora si potrà ricorrere a medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Molise o quelli frequentanti la terza annualità del corso (all’occorrenza la seconda annualità fino a scendere alla prima annualità).

Si incrociano le dita dunque per quello che è un servizio essenziale per la popolazione ma a cui molto tengono anche le Amministrazioni.