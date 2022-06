Torna l’estate termolese e lo fa con un ricco cartone di eventi – tra tradizionali, riconferme e novità – che va da giugno a settembre. Sembra una giornata di festa nella sala consiliare del Municipio e un po’ lo è perchè questa presentazione segna un (gradito) ritorno agli eventi estivi che negli ultimi due anni – causa pandemia, ça va sans dire – si sono dovuti fermare o ridimensionare.

La stagione estiva che si prospetta è già partita in discesa, complice la grande visibilità nazionale e internazionale che la cittadina adriatica ha avuto negli ultimi mesi. Pensiamo alla recente vetrina offerta dall’Eurovision, al programma televisivo 4 Ristoranti, allo spot E.On (il piedone sulla spiaggia, ndr) che sta mostrando le mura del borgo e il Castello svevo su importanti canali televisivi (e non solo).

“Si riaprono le danze”, la battuta del sindaco Francesco Roberti in apertura della conferenza-annuncio di oggi, 7 giugno. “Un cartellone per un target ampio, che accontenta un po’ tutti, fatto per i turisti ma anche per noi cittadini che d’estate torniamo a vivere la città”. E ancora: “Come Amministrazione stiamo lavorando per rendere Termoli sempre più visibile ma il nostro obiettivo è la destagionalizzazione del turismo”.

I numeri dei turisti, gli ha fatto eco l‘assessore al Turismo e alla Cultura Michele Barile, d’altra parte danno atto di come la città stia diventando sempre più meta appetibile, anche nei mesi invernali.

Ma è chiaro che il pezzo forte è e resta l’estate e il calendario degli eventi presentato è fitto e diversificato. Arte, teatro, musica, letteratura, degustazioni, sport, rievocazioni storiche, eventi sportivi e tanto altro. Con qualche grande nome.

Di seguito il cartellone completo, consultabile anche sulla web app da cui si accede tramite un Qr-code.

Manifesto Estate Termolese

Sarà questo 2022 l’anno della ripartenza degli eventi estivi tradizionali come il Festival Internazionale del Folklore (dal 6 all’8 agosto sulla Scalinata del Folklore), l’incendio del Castello del 15 agosto, la Sagra del Pesce al porto (26 e 27 agosto). E ci sarà il concerto che chiude la festività patronale: il 5 agosto in piazza del Papa ci sarà la cantante Bianca Atzei.

Ci sono poi tante conferme come il Festival del Sarà (in piazza Duomo dal 22 al 24 luglio), il festival di cinema e arte nel borgo Alta Marea, inaugurato con grande successo la scorsa estate. E ancora la rassegna letteraria Scrittori al Parco (5 appuntamenti dal 25 giugno al 25 luglio), organizzata da La Casa del Libro assieme a Frentania Teatri e anche questa giunta alla sua seconda edizione, che porterà al Teatro Verde tra gli altri autori come Sandro Bonvissuto, Luca Trapanese e Carmine Abate.

Non poteva mancare il Termoli Jazz Festival, giunto ormai alla sua 8° edizione ma erede di una lunga tradizione jazzistica in città. Il festival tornerà nella ‘storica’ location di piazza Duomo e si terrà a fine luglio ma il programma non è ancora noto.

L’estate 2022 è foriera anche di tante novità, in molti casi frutto della collaborazione con il tessuto associazionistico locale e in molti altri ‘merito’ dell’inserimento di Termoli nelle tappe di tour ed eventi nazionali. Partiamo con la novità forse più intrigante: il Termoli Media Arts Festival (dal 1 al 3 luglio) che offrirà tra le altre cose un inedito spettacolo di video-mapping sulla facciata della Cattedrale. Novità è anche il Festival del Mare (qui i dettagli), e poi eventi come il Summer Festival (con ospiti di caratura anche internazionale che al momento però sono top-secret), l’evento ‘Distretti Campari Soda‘ che approda per la prima volta in città, l’appuntamento con ‘Le vie del gusto‘. E sempre in tema di gusto il paese vecchio ospiterà per 3 sere ‘Il borgo divino e dell’olio’, che prevede intrattenimento ma soprattutto degustazioni di quelli che sono due dei prodotti tipici del territorio. Non mancherà lo street food in particolare dal 16 al 18 settembre il lungomare nord ospiterà ‘Un mare di beer & food Festival’. Spazio anche agli eventi sul lungomare sud (troppo spesso dimenticato) e tanti, tantissimi, eventi per i più piccoli a partire dalla Notte Bianca dei Bambini dell’11 giugno passando per il Termoli Buskers, spettacolo itinerante con artisti di strada, fino al ‘Termolillusionismo’ di scena al Teatro Verde il 30 luglio.

Un capitolo a parte meritano i tanti eventi teatrali organizzati in specie dall’associazione Frentania Teatri – annunciati dal presidente Giandomenico Sale – che ha messo su un proprio cartellone con il Festival di percorsi creativi. La rassegna prende il nome di Adriatika e vuole unire le due sponde di questo mare.

A settembre è prevista una residenza per artisti nei comuni croati e albanesi che restituiranno al pubblico l’esito del loro lavoro nel Borgo di Termoli l’11 settembre. Ma prima, dal 5 luglio al 20 agosto, previsti 8 eventi teatrali di tutto rispetto. Il primo in cartellone è lo spettacolo ‘La Favola Mia’ con Giorgio Panariello (qui alcuni dettagli). Seguirà il ritorno a Termoli dell’attore Matthias Martelli che porterà sul palco ‘Il primo miracolo di Gesù Bambino’, tratto da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame. Il 2 agosto altro grande nome: Giuliana De Sio con lo spettacolo – accompagnato da un trio musicale – Favolosa. Ci sarà anche da ridere con Giovanni Cacioppo, il 12 agosto sempre al Teatro Verde, e si finirà con uno spettacolo che omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita. I biglietti (gli eventi teatrali sono gli unici a pagamento) sono già disponibili.

Tante poi le mostre (una anche su Pier Paolo Pasolini) al Castello Svevo e l’immancabile concerto dell’Avis che vedrà ospite stavolta Antonella Ruggiero, voce tra le più belle del panorama musicale italiano. Altro evento musicale di rilievo, sempre organizzato dall’Avis, è quello che si terrà il 22 luglio alla Scalinata del Folklore. ‘Sulle note di Lucio Dalla’, un viaggio che parte da Termoli e approda alle Diomedee tanto care al cantautore bolognese. Tutt’altro genere il 16 agosto quando il più noto sosia di Elvis Presley, il ‘nostro’ Joe Bavota, si esibirà in piazza Monumento.

E ancora feste di quartiere (anche queste sono un gran ritorno) e tanti eventi sportivi tra cui il Campionato italiano assoluto di Beach-volley che si terrà sulla spiaggia libera Piè di Castello dal 28 al 31 luglio.

Dal 3 al 4 agosto, ultime ma non ultime, le celebrazioni per la festività patronale di San Basso.

Un cartellone variegato che segna decisamente la rinascita della cittadina adriatica. Costato 250mila euro (così la dirigente al settore Cravero), un po’ come la cifra messa a disposizione dal Comune di Campobasso, il programma estivo termolese spera di centrare i suoi obiettivi. “Se Termoli cresce, cresce l’intero Molise”.