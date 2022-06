Si avvicina l’appuntamento conclusivo con le Carresi del Molise che dopo le manifestazioni già svolte a San Martino in Pensilis e a Ururi, lunedì 6 giugno vedrà la Corsa dei Carri di Portocannone. C’è un clima di grande attesa nel paese arbreshe dove si tornerà a festeggiare la tradizionale Corsa dei Carri trainati dai buoi dopo i due anni di interruzione dovuti alla pandemia.

Varie le manifestazioni previste in questi giorni a tema Carrese, fra cui la messa dei carristi che si è svolta venerdì 3 giugno, esibizioni di danza e l’incontro-dibattito ‘Corsa dei carri, tradizione e prospettive future’ che si è tenuto nel pomeriggio di sabato 4 giugno in piazza Skanderbeg.

Oggi 5 giugno, domenica di Pentecoste, è prevista la santa messa con benedizione e vestizione dei bambini e in serata le esibizioni di alcuni gruppi locali. Lunedì 6 giugno, il giorno dopo la Pentecoste che è da sempre designato come data della Carrese di Portocannone, ci sarà la benedizione e la Corsa dei Carri dei piccoli e alle 12 l’estrazione del l’ordine di partenza dei carri. Nel pomeriggio alle 16 è prevista la benedizione e quindi il via alla corsa che vedrà al via tre associazioni sui 3 chilometri e mezzo di percorso, da Vallone delle Canne al Borgo di Portocannone, in una giornata che si preannuncia particolarmente calda con temperature attorno ai 30°.

Campioni in carica dell’ultima edizione svolta nel 2019 sono i Giovani, il carro biancoceleste che tre anni fa ebbe la meglio sui Giuvenettiell (Xhuvëntjëlvet in arbereshe), mentre terzi arrivarono i Giovanotti.

Le edizioni precedenti al covid furono vinte invece dai Giovanotti ma nel decennio scorso sia il carro dei giallorossi (Giovanotti) che il carro arancione dei Xhuvëntjëlvet ottennero più di un successo.

Come da tradizione al Carro dei vincitori spetterà l’onore di portare in processione la Madonna di Costantinopoli, patrona del paese arbereshe. Le manifestazioni legate alla corsa dei carri proseguiranno poi sia nella serata di lunedì 6 giugno e ancora martedì 7 giugno quando fra le altre cose è prevista la mostra fotografica ‘La festa di maggio a Portocannone’, curata dall’artista Francesco Ciccarelli al Caffè letterario. Tradizioni religiose, musica e festa in piazza proseguiranno poi anche mercoledì 8 giugno con gran finale il 13 giugno.