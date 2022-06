Prima Pompieropoli per i bambini delle elementari, poi un evento di sport all’aperto per gli studenti della scuola media. Gli alunni dell’istituto Bernacchia nei giorni scorsi hanno lasciato le classi per spostarsi all’aria aperta e seguire lezioni diverse.

Martedì 31 maggio gli studenti delle classi prime e terze della scuola elementare del centro cittadino, hanno raggiunto piazza Vittorio Veneto per Pompieropoli, una manifestazione tornata in presenza dopo gli anni di Covid in collaborazione con l’associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Attraverso una serie di attività, di laboratori e di percorsi creati appositamente p che li hanno visti protagonisti, i bambini hanno imparato una serie di regole legate alla prevenzione e soprattutto ai vari ostacoli che potrebbero trovarsi ad affrontare. Grande l’entusiasmo dei più piccoli.

Sabato mattina 4 giugno invece i protagonisti in piazza sono stati anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado impegnati con la manifestazione conclusiva del progetto scolastico “Scuola Attiva” che si é sviluppato nel corso dell’anno.

Con i saluti istituzionali della dirigente scolastica Rosanna Scrascia che ha sottolineato il fondamentale valore dello sport a scuola e l’importanza di tornare in piazza per attività di questo genere, gli studenti sono stati guidati in una serie di esibizioni di danza, sport e tante attività diverse dai tecnici e giudici federali Eliana Elia per l’hip hop, Cristian Falcone per la danza latina e moderna, Filippo Mancini, delegato regionale per il Triathlon e Stefano Dragani, tutor sportivo. A coordinare le attività per la scuola le docenti Maria Cannarsa per la scuola secondaria di primo grado e Giuseppina Panichella per la primaria.

Ad assistere alla manifestazione anche i genitori, arrivati a immortalare il ritorno della scuola ad una vita normale.