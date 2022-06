Gli infermieri nell’emergenza sanitaria, convegno a Campobasso

“Nursing in Protezione Civile”: è il titolo del convegno itinerante in programma sabato 11 giugno al Centrum Palace di Campobasso. “La finalità di questa giornata è quella di far conoscere sempre più il ruolo dell’infermiere del CIVES e di coinvolgere i colleghi ad avvicinarsi al Coordinamento Infermieri Volontari per l’emergenza sanitaria”, spiegano gli organizzatori.

Il Coordinamento Infermieri Volontari per l’Emergenza Sanitaria (C.I.V.E.S.), costituito nel 1998 per volontà della Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche (all’epoca IPASVI), è un’associazione di volontariato nazionale articolata su base provinciale formata esclusivamente da infermieri regolarmente iscritti all’OPI. Il progetto CIVES che si sviluppa nell’ambito delle attività di protezione civile ed emergenza sanitaria di massa in Italia e all’Estero, è quello di offrire uno strumento organizzativo per ottimizzare la disponibilità dei professionisti infermieri.

Il convegno è stato organizzato in collaborazione con Cives Nazionale, Cives CB/IS e OPI CB-IS.