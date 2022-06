Giovanni, scomparso da 16 giorni. Nuovo appello della Prefettura di Isernia

Non si hanno più notizie di Giovanni Iannacito dal 29 maggio scorso: l’uomo si è allontanato dalla residenza sanitaria di Montaquila, ‘Samnium – Istituto Salubritas’, dove era ricoverato. Le ricerche proseguono e la prefettura di Isernia ha diramato una nota per lanciare un appello: “Chiunque possa fornire utili informazioni per le ricerche è pregato di contattare il Comando compagnia Carabinieri di Venafro”.

Subito dopo la scomparsa dell’uomo, nato a Vastogirardi il 7 luglio 1958, le operazioni di ricerca coordinate dalla Prefettura di Isernia hanno coinvolto le forze di polizia, i vigili del fuoco, il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nonché associazioni di volontariato specializzate a lavorare in ambienti impervi. In supporto alle squadre di ricerca anche unità aeree, unità cinofile e personale specializzato nell’utilizzo di droni.

“Tuttavia nonostante lo sforzo profuso dalle diverse componenti impegnate nelle attività di ricerca – aggiungono dalla prefettura – non si ha alcuna notizia dell’uomo scomparso”. Giovanni Iannacito è alto 1,60 cm, pesa 60 chilogrammi, ha una corporatura esile e una carnagione olivastra, occhi di colore scuro, è calvo e ha i baffi neri. Al momento dell’ allontanamento indossava una polo di colore celeste chiaro e un paio di pantaloni tipo tuta di colore grigio.