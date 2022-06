Giornata dello sport, Palata c’è. Inaugurato defibrillatore donato alla comunità

Oggi, domenica 5 Giugno, si è svolta a Palata – contemporaneamente su tutto il territorio nazionale – la giornata internazionale dello sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Direttiva del 27 Novembre 2003.

Una giornata che celebra gli amanti dello sport e che vede coinvolte tutte le categorie sportive.

In Molise l’evento si svolge a Palata, Castel San Vincenzo e nei due capoluoghi, Campobasso e Isernia.

Sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, nel territorio palatese sono state attivate iniziative, eventi e manifestazioni volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile: “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese”.

E rimanendo in tema di impegno per la Comunità, nella stessa mattinata di domenica, è stato anche inaugurato dall’amministrazione comunale il defibrillatore donato dalla Triworks Group SRL – di Elio Berchicci e Berchicci Lorenzo – azienda di prestigio internazionale, da poco radicatasi nella comunità palatese. A detta della sua Direttrice Marketing, la Dott.ssa Sara Berardozzi: “quella della Triworks non è tanto una donazione ma un atto di responsabilità verso la comunità; un atto che contribuirà a rendere Palata cardio-protetta”.

Per ultimo, ma non meno importante, sono state ringraziate le associazioni che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: la Bracon’s Gim di Bracone Oreste, l’Isola Croata nella persona del mister Antonio Romagnoli, ASD Postural Pilates di San Martino in Pensilis e gli istruttori Anna La Vecchia, Garofano Modesto e Garofano Federica, Judo Kodican e l’ istruttore Antonio Bracone, il CONI e il Consigliere delegato Antonio Bracone.