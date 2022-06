Si chiama “Jovine News” il giornalino scolastico dell’Istituto scolastico di via Friuli Venezia Giulia a Campobasso ed è il prodotto di un lavoro progettuale realizzato nell’ambito dei cossiddetti Pon Fes, dalle docenti Sabrina Rauso, Laura Casertano, Francesca Armanetti insieme a 27 alunni compresi fra la quara e la quinta elementare. Un prodotto raffinato ed elegante alla vista, sostanzioso negli argomenti trattati dai piccoli alunni che – sotto l’instancabile guida delle insegnanti – hanno colto e raccontato della loro scuola ma non solo. Hanno affrontato tematiche sociali importanti come il bullismo, il concetto di accoglienza, il volontariato e spaziato fino a scrivere delle loro visite in aziende importanti del Molise.

Hanno conosciuto i mezzi di comunicazione iniziando dallo storico cartaceo ma la curiosità dei più piccoli – che insegna sempre – li ha spinti a voler spere di più anche sull’evoluzione dei media e quindi dei nuovi strumenti di informazione, come per esempio quelli in rete.

Così abbiamo incontrato questi potenziali giornalisti che, taccuino alla mano, non hanno risparmiato domande e curiosità sul mondo del giornalismo on-line. Entusiasti e interessati hanno voluto conoscere le differenze tra la comunicazione di oggi e quella di ieri. E, soprattutto, come si divulga immediatamente una notizia sulla rete.

Un pomeriggio nato per fornire ai bambini le nozioni utili a comprendere le nuove strategie di comunicazione ma che, alla fine della giornata, a conti fatti, ha finito con l’arricchire (come sempre) gli adulti. Rapiti dall’energia, dall’entusiasmo, dalla spontaneità dei più piccoli, è toccato a noi chiudere il cellulare (non il taccuino) con una sintesi efficiente ed efficace: “Alla Jovine, la notizia, sono questi straordinari ragazzi”.