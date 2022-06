Gigafactory e sostenibilità: “Svolta epocale, disegniamo un Molise diverso”

La “Gigafactory” di Termoli, oltre che un insediamento produttivo importante per l’occupazione e l’economia regionale, rappresenta anche un’occasione, forse irripetibile, per il Molise per orientare il suo sviluppo verso un modello di sostenibilità che garantista alla regione la possibilità di disegnare un futuro ricco di opportunità anche e soprattutto per i giovani.

Partendo da questo presupposto la Coalizione civica per il Molise ha organizzato un incontro a Termoli dal titolo “Gigafactory, uno sviluppo sostenibile per un territorio accogliente”. L’appuntamento è per il 4 giugno alle ore 9:45 presso l’auditorium del Cosib.

L’iniziativa, che è stata realizzata con il contributo della Fondazione don Milani e de La Fonte, rientra nel percorso di confronto su temi centrali e concreti nella vita politica e sociale del Molise che il Comitato promotore della Coalizione civica Molise Domani ha avviato già da tempo. Dopo gli appuntamenti sulla sanità a Campobasso e sulle comunità energetiche ad Isernia, il tavolo della discussione si sposta dunque a Termoli.

L’obiettivo di questi incontri è quello di indurre gli attori sociali, politici ed economici e l’opinione pubblica regionale ad essere parte attiva nei processi che si sono avviati o si stanno per avviare sollecitando una voglia di protagonismo che negli ultimi anni è sicuramente mancata.

Il programma dei lavori prevede i saluti del presidente del Cosib, Roberto Di Pardo, e del vescovo di Termoli monsignor Gianfranco De Luca. Dopo la relazione introduttiva di Antonello Barone su “Termoli capitale della transizione energetica”, ci sarà la tavola rotonda a cui prenderanno parte il biologo marino Silvio Greco, il presidente di Legambiente Molise Aps Andrea De Marco, Paolo Marinucci professore dell’Istituto Majorana di Termoli, e ancora rappresentanti di Coldiretti e Cia. A conclusione dei lavori, che saranno coordinati da Famiano Crucianelli e Tina De Michele, ci sarà il contributo dei sindacati sul tema “La Gigafactory di Termoli e i cambiamenti sociali” con gli interventi di Franco Spina (Cgil), Lucio Petrongolo (Cisl) e Francesco Guida (Uilm).

“Vogliamo che si prenda coscienza – affermano gli organizzatori – che, con la costruzione della Gigafactory di Termoli, una delle tre che saranno costruite in Europa da Stellantis per la produzione di batterie per auto elettriche, ci troviamo davanti a una svolta epocale che non possiamo limitarci a vivere da semplici spettatori. Il Molise può diventare uno degli snodi strategici per la creazione di un mondo più sostenibile, superando l’utilizzo di combustibili fossili per contrastare il cambiamento climatico. Un ruolo da protagonisti, in questa difficile e al contempo necessaria transizione, deve vedere in prima linea quanti amministrano il nostro territorio”.

Il Comitato Promotore della Coalizione civica Molise Domani è stato promosso da nove associazioni che da tempo hanno intrapreso un percorso comune che, dopo aver individuato i punti fondamentali che riguardano il Molise, si è aperto al confronto con l’opinione pubblica e con tutte le forze sociali per costruire una proposta politica che disegni un futuro diverso per la nostra regione. L’iniziativa punta all’inclusione e alla collaborazione con tutte le Organizzazioni che condividono questa nuova idea di intendere l’impegno politico.