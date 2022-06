Galante, il maresciallo di Ripalimosani, è tra i 5 migliori comandanti d’Italia

E’ stato premiato dal Capo dello Stato il luogotenente Leonardo Galante, che guida la caserma di Ripalimosani, tra i cinque migliori comandanti di Stazione dei Carabinieri in Italia.

L’importante riconoscimento è stato consegnato ieri mattina in Quirinale direttamente dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha voluto anticipare la cerimonia di onorificenza organizzata dall’Arma per la serata nella caserma Salvo D’Acquisto di Roma – Tor di Quinto. L’iniziativa giunge infatti in occasione del 208° Annuale di Fondazione dell’Arma: Galante è stato scelto a livello centrale tra i comandanti di 5 delle 4500 caserme presenti sull’intero territorio nazionale, in rappresentanza dell’area Abruzzo-Molise.

Leonardo Galante è in servizio a Ripalimosani dal 2008 e vanta già sul suo curriculum una onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. In paese, oltre a svolgere le sue massime funzioni di responsabile della stazione, è sempre presente in ogni iniziativa volta a portare sostegno alla popolazione attraverso messaggi, informazioni, azioni di sostegno soprattutto alle fasce più fragili.

“Lo ringraziamo enormemente per la costante presenza, la guida e la collaborazione che da sempre ci fornisce insieme al suo gruppo sul nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo – Per questo meritatissimo traguardo professionale a lui vanno le nostre più vive congratulazioni, come carabiniere e come uomo”.