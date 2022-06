Frana ‘sotto la valle’, dopo 6 anni partono i lavori a Montenero

Iniziati a Montenero di Bisaccia i lavori per il ripristino della S.P. 13 (sotto la valle), nel punto interessato dalla frana originatasi nel dicembre del 2016. Si tratta di una frana che spacca in due una strada capace di collegare la zona Bivio col Santuario della Madonna di Bisaccia, limitando quindi pesantemente la circolazione in paese.

Questa mattina, infatti, alla presenza del sindaco Simona Contucci e di una delegazione comunale composta dagli assessori Claudio Spinozzi e Loredana Dragani, dal presidente del Consiglio comunale Nicola Marraffino e dalla consigliere Cabiria Calgione, oltre che dai tecnici della Provincia di Campobasso e del Comune di Montenero di Bisaccia, dal Direttore dei Lavori e dal responsabile della ditta incaricata, sono state verificate le condizioni del cantiere, è stata recintata l’area ai fini della sicurezza e sono state verificate le condizioni di contorno rispetto alla stesura del progetto.

Sono state inoltre richieste all’impresa le operazioni di picchettamento dell’area e successivamente, quindi, si procederà allo svolgimento dei lavori più importanti attraverso la costruzione delle opere di sostegno al tratto viario che sarà ripristinato.

“Quello di oggi – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – è stato un passaggio propedeutico molto importante e che attendevamo da tanto tempo. La data odierna segna infatti l’avvio dei lavori per il rifacimento del tratto di Strada Provinciale 13 ‘sotto la valle’, interessato da un esteso fronte di frana avviatosi nel dicembre del 2016.

Si tratta del primo cantiere di rilievo inaugurato dalla nostra Amministrazione, che arriva dopo un lungo iter iniziato nel corso della precedente consiliatura guidata dal sindaco Nicola Travaglini, reso possibile grazie a un finanziamento ministeriale di poco meno di un milione di euro. Nell’esprimere quindi grande soddisfazione per il risultato raggiunto e ringraziando la struttura tecnica comunale e quella della Provincia di Campobasso per la grande professionalità e determinazione, confidiamo tutti di poter restituire entro il prossimo inverno questa importante arteria viaria ai nostri concittadini”.