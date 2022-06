Fornelli, auto parcheggiata prende fuoco. Intervento di 115 e Carabinieri

Stamani in località Castelcervaro, nel comune di Fornelli, un’auto ha preso fuoco. La vettura era regolarmente parcheggiata e d’un tratto è andata in fiamme, finendo per essere praticamente distrutta dalle fiamme.

L’auto era di due pastori che si trovavano in prossimità del luogo dove è scoppiato l’incendio. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Isernia che, dopo aver estinto le fiamme, hanno successivamente provveduto a rimuovere l’automobile.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.